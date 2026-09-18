Starlink, küresel mobil operatör olma yolunda: Kritik izin alındı

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SpaceX, Starlink Mobile hizmetini ABD dışına taşımak için kritik düzenleyici onay aldı. Şirket, yeni nesil uydularla 150 Mbps'ye varan hızlar ve küresel dolaşım hizmeti sunmayı hedeflerken Japon telekomünikasyon şirketi KDDI ile uluslararası genişleme çalışmalarını sürdürüyor.

FCC'den izin çıktı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX'in uluslararası telekomünikasyon hizmetleri sunmak için yaptığı başvuruyu onayladı. Alınan izin, Starlink Mobile hizmetinin ABD dışındaki pazarlara taşınmasının önünü açıyor.

SpaceX, başvurusunda bu yetkiyi özellikle Starlink Mobile hizmet tekliflerini desteklemek amacıyla kullanacağını belirtti. Plan kapsamında Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunan çok sayıda Starlink iştirakinin faaliyet gösterdiği hedef pazarlara uluslararası telekomünikasyon hizmetleri sunulması öngörülüyor.

Bu gelişme, SpaceX'in uydu interneti hizmeti Starlink'i doğrudan akıllı telefon bağlantılarını kapsayan küresel bir mobil iletişim ağına dönüştürme hedefi açısından önem taşıyor.

5G hızları sunulacak

Starlink Mobile şu anda ABD'de T-Mobile iş birliğiyle T-Satellite adı altında hizmet veriyor. Sistem, geleneksel mobil şebekelerin ulaşamadığı bölgelerde standart akıllı telefonların doğrudan uydulara bağlanmasını sağlıyor. Özellikle acil durumlar ve kapsama alanı dışındaki bölgeler için tasarlanan hizmette, mevcut uydu bağlantısının bant genişliği sınırlı kalıyor.

SpaceX ise bu altyapıyı yeni nesil uydularla geliştirmeyi planlıyor. Şirketin gelecek nesil doğrudan cihaza bağlantı sağlayan uyduları, uzaydaki baz istasyonları gibi çalışarak telefonlara 5G seviyesinde bağlantı ve 150 Mbps'ye kadar indirme hızı sunmayı hedefliyor.

Yeni nesil uydu yükseltmeleri sayesinde Starlink Mobile yalnızca temel mesajlaşma ve sınırlı bağlantı ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olmaktan çıkarak tam kapsamlı hizmetler sunabilecek.

SpaceX’in kendisi operatör olabilir

Tam Boyutta Gör SpaceX her ne kadar şimdilik T-Mobile gibi ortaklıklarla ilerlerse de Starlink Mobile'ı gelecekte bağımsız bir mobil operatör olarak konumlandırıyor. Şirketin hedefi, AT&T ve Verizon gibi büyük telekomünikasyon şirketleriyle rekabet edebilecek bir iletişim hizmeti oluşturmak.

Starlink'in geniş uydu filosu sayesinde, tek bir mobil tarifenin dünyanın farklı bölgelerinde kesintisiz bağlantı sağlaması hedefleniyor. Şirketin CEO'su Elon Musk da daha önce Starlink Mobile'ın küresel bir operatöre dönüşme potansiyelinden söz etmişti.

T-Mobile: Starlink Mobile karasal operatörlerle rekabet edemez 6 gün önce eklendi

Öte yandan Starlink Mobil halihazırda ABD dışına yelken açıyor. Japon telekomünikasyon şirketi KDDI ile iş birliği yapılırken şirket, Starlink Mobile V2 olarak adlandırdığı yeni hizmet sürümünü duyurdu.

SpaceX, Starlink Mobile V2'nin önceki sürümlere kıyasla 100 kat daha yüksek veri yoğunluğu sunacağını belirtiyor. Bu gelişmeyle birlikte yerel telefon görüşmeleri, yüksek hızlı uygulama kullanımı ve video akışı gibi hizmetlerin doğrudan uydular üzerinden desteklenmesi amaçlanıyor.

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