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    Telefonlar baz istasyonuna ihtiyaç duymayacak! SpaceX tarih verdi

    SpaceX, Starlink Mobile ağını 2028 sonuna kadar binlerce yeni uyduyla büyütmeyi hedefliyor. Şirket, ikinci nesil sistemle akıllı telefonlara daha hızlı uydu bağlantısı sunmayı planlıyor.

    Starlink Mobile, 2028’e kadar binlerce uyduya ulaşacak Tam Boyutta Gör

    SpaceX’in Kanada'daki düzenleyici kuruma gönderdiği yeni bir belge, şirketin ikinci nesil Starlink Mobile altyapısı ve gelecek yol haritasına ilişkin önemli ayrıntıları ortaya koydu. Buna göre SpaceX, uydudan doğrudan akıllı telefonlara bağlantı sağlayan Starlink Mobile hizmetini 2028 yılı sonuna kadar binlerce yeni uyduyla genişletmeyi planlıyor.

    Yeni nesil sistem 2027 sonunda hizmete girecek

    Kanada'nın ISED kurumuna iletilen 11 sayfalık belgede, Starlink Mobile'ın halihazırda 650 uydudan oluştuğunu aktarıyor. ABD’de FCC onayının verilmesi halinde ise ikinci nesil sistemle 15 bin uyduya kadar genişleyebileceğinin altı çiziliyor.

    Belgeye göre SpaceX, yeni nesil doğrudan cihaza bağlantı (Direct-to-Device) uydularını 2027'nin sonlarına doğru fırlatmaya başlamayı ve aynı dönemde hizmete sunmayı hedefliyor. Bu takvim daha önce şirket tarafından paylaşılan öngörülerle de örtüşüyor.

    Starlink Mobile, 2028’e kadar binlerce uyduya ulaşacak Tam Boyutta Gör

    Şirket, bu büyük ölçekli uydu konuşlandırmasını gerçekleştirmek için halen test sürecinde bulunan Starship roketine güveniyor. Yüksek taşıma kapasitesine sahip Starship'in tek seferde daha fazla uyduyu yörüngeye çıkararak dağıtım sürecini önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor.

    SpaceX'e göre bu hızlı genişleme sayesinde 2027'nin üçüncü çeyreğinde hayat kurtarıcı veri hizmetleri sunulabilecek, sesli görüşme desteği ise bunu takip eden aylarda kullanıma açılacak.

    2028 sonuna kadar binlerce yeni uydu devreye alınarak küresel kesintisiz kapsama alanı oluşturulması ve yüksek enlemlerdeki kutup bölgelerini de kapsayan ilk doğrudan telefona uydu hizmetinin sunulması hedefleniyor.

    Telefonlarda 150 Mbps hız hedefi

    Starlink Mobile, 2028’e kadar binlerce uyduya ulaşacak Tam Boyutta Gör

    İkinci nesil Starlink Mobile sistemi, herhangi bir donanımsal değişiklik yapılmamış akıllı telefonlarda 150 Mbps'ye kadar bağlantı hızı sunmayı amaçlıyor. Bunun için SpaceX, EchoStar'dan devralmayı planladığı değerli radyo frekanslarını kullanmayı hedefliyor. Söz konusu satın alma işleminin 30 Kasım 2027'de tamamlanması planlanıyor.

    Ancak bu sistemin tam kapasiteyle çalışabilmesi için telefon üreticilerinin yeni frekans bantlarını benimsemesi gerekiyor. SpaceX ise bu konuda önemli ilerleme kaydettiğini belirtiyor.

    Şirketin açıklamasına göre Apple, Samsung, Google ve diğer üreticilerle yeni cihazların gerekli yonga setlerini desteklemesi için çalışmalar yürütülüyor. Daha yüksek güçte çalışan uydular, gelişmiş hüzme yönlendirme teknolojisi ve iyileştirilmiş bağlantı bütçesi sayesinde ikinci nesil sistem, çok daha geniş bir akıllı telefon yelpazesinde ses, mesajlaşma ve veri hizmetlerini tam kapasiteyle sunabilecek. Yerel destek sunan ilk cihazların 2027'nin sonlarında ticari olarak piyasaya çıkması bekleniyor. SpaceX, yükseltilmiş Starlink Mobile hizmetinin yaygınlaşmasının tüketicilerin yeni nesil uyumlu telefonları satın alma hızına bağlı olacağını da vurguluyor.

    Şirket ayrıca hizmetin geleneksel mobil operatörlerin yerine geçmeyeceğini belirtiyor. Açıklamaya göre SpaceX kendi bağımsız mobil operatör hizmetini sunmayı planlamıyor ve tek bir operatörle özel anlaşma yapmayı da hedeflemiyor. Bunun yerine Starlink Mobile altyapısının, hizmeti sunmak isteyen tüm mobil operatörlerin kullanımına açılması planlanıyor.

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