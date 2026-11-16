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    Amazon'un Starlink rakibi Leo'ya büyük darbe: 40 uydu birden kaybedildi

    Amazon'un uydu internet projesi Leo için kritik öneme sahip fırlatma, beklenmedik bir arızayla sonuçlandı. Yaşananlar, Starlink ile rekabet planlarını daha da zorlaştırabilir.

    Amazon'un Starlink rakibi Leo'ya büyük darbe: 40 uydu birden kaybedildi Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Starlink'e rakip olacak bir uydu ağı kurma hayalleri istediği gibi gitmiyor. Şirket, bugüne kadar ihtiyaç duyduğu uydu sayısının yalnızca küçük bir bölümünü yörüngeye yerleştirebilmişti. Bu açığı kapatmak için United Launch Alliance (ULA) ile 38 fırlatma görevi için anlaşan Amazon, ilk görevi gerçekleştirmek üzere Vulcan roketini kullandı. Ancak fırlatma, roketin uçuş sırasında yaşadığı bir arıza nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı ve taşınan 40 Amazon Leo uydusunun tamamı kaybedildi.

    Vulcan Roketi Uçuşun 10. Dakikasında Arızalandı

    ULA tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda bulunan Space Launch Complex 41'den fırlatılan Vulcan roketi, uçuşun yaklaşık 10. dakikasında bir anormallik yaşadı. Şirket, fırlatma direktöründen alınan verilerin ardından roketin görevini tamamlayamadığını ve Amazon'a ait uyduları hedeflenen yörüngeye yerleştiremediğini doğruladı. Arızanın kesin nedeni henüz belirlenebilmiş değil. ULA, olayın nedenini ortaya çıkarmak için inceleme başlattı.

    Bu başarısızlık, yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip ULA için de bir ilk. Vulcan roketinin operasyonel güvenilirliliğine gölge düşüren bu başarısızlık, şirketin bugüne kadarki ilk tam başarısızlığı oldu. Amazon ise yaşananlara rağmen ULA ile olan iş birliğine güvendiğini belirtti. Şirket, özellikle ilk uçuşlarda belirli risklerin bulunduğunu vurgulayarak ULA'nın bu görevden gerekli dersleri çıkaracağına ve uzun vadeli planlarını hayata geçireceğine inandığını ifade etti.

    Yaşanan bu başarısızlık, Amazon'un Starlink'e rakip olma hedefi açısından da önemli bir aksama anlamına geliyor. Amazon Leo ağı, küresel ölçekte uydu internet hizmeti sunabilmek için binlerce uydunun yörüngeye yerleştirilmesini gerektiriyor. Ancak SpaceX'in Starlink ağı karşısında hâlihazırda geride olan Amazon, 40 uydunun kaybedilmesiyle birlikte bu açığı kapatmak için bir fırsatı daha kaçırmış oldu. Üstelik ULA ile yapılan 38 fırlatmalık anlaşmanın ilk görevinin başarısızlıkla sonuçlanması, şirketin önümüzdeki dönemdeki uydu yerleştirme takvimini de etkileyebilir.

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