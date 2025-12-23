Giriş
    Starlink rekor hızda büyüyor: 9 milyon aboneye ulaştı

    Starlink, yalnızca 47 günde 1 milyondan fazla yeni kullanıcı ekleyerek 9 milyon aboneyi aştı. Bu hızlı artış, uydu internetine yönelik küresel talebin rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor.

    Starlink rekor hızda büyüyor: 9 milyon aboneye ulaştı Tam Boyutta Gör

    SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, küresel ölçekte büyümesini rekor hızla sürdürerek 9 milyon aktif abone eşiğini aştı. Paylaşılan son verilere göre Starlink, yalnızca 47 gün içinde 1 milyondan fazla yeni kullanıcı kazanmayı başardı. Bu artış, uydu tabanlı geniş bant internetin dünya genelinde giderek daha hızlı bir şekilde benimsendiğini gösteriyor.

    2025 güçlü kapatıldı

    Starlink tarafından pazartesi günü yapılan resmi duyuruda hizmetin artık 155 ülke ve bölgede yüksek hızlı internet sağladığı belirtildi. Bir ayı biraz aşkın süre önce paylaşılan son güncellemede abone sayısı 8 milyonun üzerindeydi. Şirket, yeni kilometre taşını kutladığı açıklamasında dünya genelindeki kullanıcılarına teşekkür ederken, küresel kapsama alanının da istikrarlı şekilde genişlediğinin altını çizdi.

    Veriler, Starlink’in bu süreçte günde ortalama yaklaşık 21 bin 275 yeni kullanıcı eklediğini ortaya koyuyor. Bu rakam, bir önceki dönemde kaydedilen günlük yaklaşık 14 bin 250 yeni abone ortalamasını geride bırakarak yaklaşık yüzde 50’lik bir hızlanmaya işaret ediyor. Hizmet, Ağustos ayında 7 milyon, Kasım ayında 8 milyon aboneye ulaşmıştı. Starlink ağının yörüngede halihazırda 9.300’den fazla aktif uydusu bulunuyor.

    Büyümenin arkasındaki temel itici güç ise geleneksel sabit altyapıların yetersiz kaldığı kırsal, uzak ve hizmete erişimi sınırlı bölgelerden gelen yoğun talep. Geniş coğrafyaya sahip ya da zorlu arazi koşullarının bulunduğu ülkelerde Starlink, fiber veya kablo altyapısının ekonomik olarak ulaştırılamadığı haneler, işletmeler, acil durum servisleri ve mobil kullanıcılar için fiili bir standart haline gelmiş durumda.

    Tesla’nın patentinde potansiyel büyük

    Starlink için gelecek yıllarda çok daha agresif büyümeye tanıklık da edebilir. Kısa süre önce Tesla tarafından yapılan yeni patent başvurusuna göre Starlink, araç tavanına gizli şekilde entegre edilebilecek. Bu teknoloji, Tesla araçlarının kapsama dışı bölgelerde de bağlantıda kalmasını sağlayabilir. Tesla, bunun için araç tavanını baştan sona yeniden ele almayı değerlendiriyor.

