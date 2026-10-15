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    Starlink, Ukrayna askerlerini yarı yolda bıraktı: Siyasi baskı için internet kesildi

    Ukrayna askerlerinin cephede bel bağladığı Starlink uyduları, son günlerde eskisi gibi çalışmıyor. Sebebi ise Donald Trump yönetiminin Ukrayna üzerinde baskı kurmaya çalışması.

    Starlink, Ukrayna askerlerini yarı yolda bıraktı: Siyasi baskı için internet kesildi Tam Boyutta Gör
    ABD, Ukrayna'nın Rusya'nın içlerine kadar uzanıp petrol sahalarına saldırı düzenlemesini engellemeye çalışıyor. Çünkü bu saldırılar, hâlihazırda krizde olan petrol piyasaları üzerinde baskıyı daha da artırıyor. Ancak Ukrayna bu konuda geri adım atmak istemiyor. Bu yüzden Trump yönetimi şu anda Ukrayna üzerindeki siyasi baskısını artırıyor. İşin ilginci Elon Musk'ın Starlink'i de bu baskının bir unsuru hâline gelmiş durumda.

    Ukrayna ordusunun neredeyse savaşın başından beri iletişim için bel bağladığı Starlink uyduları son günlerde sağlıklı çalışmamaya başladı. Bazı noktalarda iletişim kesilirken, ülke genelinde ise Starlink uydularına hız sınırı getirildi. Artık 160 km/s'in üzerinde seyreden hiçbir araç ya da mühimmat Starlink uydularından hizmet alamıyor.

    Tahmin edeceğiniz üzere sahada ciddi sorunlara sebebiyet veren bu durum, iletişim gibi kilit bir konuda dış kaynaklara güvenmenin ne kadar sakıncalı olduğunu gözler önüne serdi.

    Elon Musk, "Bizim Alakamız Yok" Diyor

    Ukrayna'da kullanılan Starlink terminalleri SpaceX tarafından üretiliyor olsa da ABD hükûmeti tarafından kontrol ediliyor. Nitekim Elon Musk da kendisinin bu kısıtlamalarla bir bağlantısı olmadığını söylüyor. Bu durumun Ukrayna'da tepki toplaması üzerine bir açıklama yapan Musk, Starshield'ın (Starlink'in Ukrayna ordusu için üretilen özel versiyonu) ABD ordusu tarafından kontrol edildiğini ve olası bir kısıtlamanın da onlar tarafından uygulandığını belirtti. Musk, "bu konuda karar orduya ve başkana ait" diyerek topu Trump'a attı. ABD yönetimi ise şimdilik konu hakkında bir açıklama yapmadı.

    Kaynakça https://www.theguardian.com/world/2026/oct/14/ukraine-soldiers-combat-access-starlink-satellite-internet-restricted https://www.pcmag.com/news/elon-musk-dont-blame-me-for-new-starlink-restriction-in-ukraine
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