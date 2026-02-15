Starlink uydu internet kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk, hafta sonu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, SpaceX bünyesindeki Starlink'in 10 milyon aktif kullanıcı barajını aştığını duyurdu. Musk, hizmete güvenen kullanıcılara teşekkür ederken, şirketin büyüme ivmesine dikkat çekti.

Büyüme hızı dikkat çekiyor

Açıklamaya göre Starlink, 160 ülke ve bölgede 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Şirket, aralık ayı sonunda 9 milyon kullanıcıyı geride bırakmıştı. Son bir milyonluk artışın iki aydan kısa sürede gerçekleştiği belirtilirken, bu dönemde günlük ortalama 19 binden fazla yeni kullanıcının sisteme dahil olduğu hesaplandı.

2025 yılı genelinde ise Starlink'in kullanıcı sayısı iki katına çıkarak 9,2 milyona ulaştı ve hizmet ağına 35 yeni ülke eklendi. Küresel uydu internet trafiğinin yüzde 97'sini tek başına karşıladığı ifade edilen şirket, bu alandaki erişilebilirliğin artmasında önemli rol oynadı.

Özellikle Brezilya, 1 milyonu aşkın kullanıcıyla şirketin en büyük ikinci pazarı konumuna yükseldi. Altyapı yatırımlarını da sürdüren Starlink'in, bu yıl içinde daha büyük ve gelişmiş Starlink V3 uydularını yörüngeye göndermesi planlanıyor. Yeni nesil uyduların, yerdeki altyapıya gigabit seviyesinde veri aktarım hızları sunması hedefleniyor.

Starlink hizmeti şu an itibarıyla Türkiye'de resmi olarak aktif değil.

