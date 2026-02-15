Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starlink uydu internet kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı

    Elon Musk, SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'in aktif kullanıcı sayısının 10 milyonu geçtiğini açıkladı. Şirket, 160 ülke ve bölgede faaliyet gösterirken büyüme hızını da artırdı.

    Starlink uydu internet kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, hafta sonu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, SpaceX bünyesindeki Starlink'in 10 milyon aktif kullanıcı barajını aştığını duyurdu. Musk, hizmete güvenen kullanıcılara teşekkür ederken, şirketin büyüme ivmesine dikkat çekti.

    Büyüme hızı dikkat çekiyor

    Açıklamaya göre Starlink, 160 ülke ve bölgede 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Şirket, aralık ayı sonunda 9 milyon kullanıcıyı geride bırakmıştı. Son bir milyonluk artışın iki aydan kısa sürede gerçekleştiği belirtilirken, bu dönemde günlük ortalama 19 binden fazla yeni kullanıcının sisteme dahil olduğu hesaplandı.

    2025 yılı genelinde ise Starlink'in kullanıcı sayısı iki katına çıkarak 9,2 milyona ulaştı ve hizmet ağına 35 yeni ülke eklendi. Küresel uydu internet trafiğinin yüzde 97'sini tek başına karşıladığı ifade edilen şirket, bu alandaki erişilebilirliğin artmasında önemli rol oynadı.

    Özellikle Brezilya, 1 milyonu aşkın kullanıcıyla şirketin en büyük ikinci pazarı konumuna yükseldi. Altyapı yatırımlarını da sürdüren Starlink'in, bu yıl içinde daha büyük ve gelişmiş Starlink V3 uydularını yörüngeye göndermesi planlanıyor. Yeni nesil uyduların, yerdeki altyapıya gigabit seviyesinde veri aktarım hızları sunması hedefleniyor.

    Starlink hizmeti şu an itibarıyla Türkiye'de resmi olarak aktif değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hotbird frekans annesine el kaldıran çocuğun sonu ford kuga 1.6 ecoboost kronik sorunları whatsapp son görülme değişmeden mesaj atma yenir market neden ucuz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 10
    Tecno Spark 10
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum