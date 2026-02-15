Starlink uydu internet kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı

Büyüme hızı dikkat çekiyor
Açıklamaya göre Starlink, 160 ülke ve bölgede 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Şirket, aralık ayı sonunda 9 milyon kullanıcıyı geride bırakmıştı. Son bir milyonluk artışın iki aydan kısa sürede gerçekleştiği belirtilirken, bu dönemde günlük ortalama 19 binden fazla yeni kullanıcının sisteme dahil olduğu hesaplandı.
2025 yılı genelinde ise Starlink'in kullanıcı sayısı iki katına çıkarak 9,2 milyona ulaştı ve hizmet ağına 35 yeni ülke eklendi. Küresel uydu internet trafiğinin yüzde 97'sini tek başına karşıladığı ifade edilen şirket, bu alandaki erişilebilirliğin artmasında önemli rol oynadı.
Özellikle Brezilya, 1 milyonu aşkın kullanıcıyla şirketin en büyük ikinci pazarı konumuna yükseldi. Altyapı yatırımlarını da sürdüren Starlink'in, bu yıl içinde daha büyük ve gelişmiş Starlink V3 uydularını yörüngeye göndermesi planlanıyor. Yeni nesil uyduların, yerdeki altyapıya gigabit seviyesinde veri aktarım hızları sunması hedefleniyor.
Starlink hizmeti şu an itibarıyla Türkiye'de resmi olarak aktif değil.