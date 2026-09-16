Starlink V3 uydularını Starship ile uzaya taşıyacak: Tarih verildi

Fırlatma için Teksas'ın güneyindeki Starbase tesisinden 75 dakikalık bir pencere ayrıldı. Türkiye saati ile bu pencerenin saat 15:15’te açılması planlanıyor.
Starlink V3, 100 kat daha yüksek bant genişliği sunacak
SpaceX, görev kapsamında ilk operasyonel Starlink V3 uydusu grubunu yörüngeye yerleştirecek. Starship, bu fırlatmada toplam 26 uyduyu taşıyacak ve bu uçuşta ilk kez şirketin internet altyapısına doğrudan katkı sunmuş olacak.
Elon Musk'ın açıklamalarına göre Starlink V3 donanımı, Falcon 9 roketleriyle yörüngeye gönderilen mevcut V2 uydularına kıyasla 100 katın üzerinde daha yüksek bant genişliği kapasitesi sunacak şekilde tasarlanıyor.
Starlink'in resmi teknik bilgilerine göre V3 sistemi, gelişmiş faz dizili antenler ve yüksek kapasiteli uzay lazerleriyle donatılıyor. Bu bileşenler, petabit ölçeğinde bir lazer ağının oluşturulmasını sağlayacak.
Sistem, uydular arasındaki lazer bağlantılarıyla daha verimli bir iletişim altyapısı kurmayı amaçlıyor. SpaceX, bu yapı sayesinde dünya genelinde hem yoğun nüfuslu hem de seyrek yerleşimli bölgelerdeki kullanıcılara aynı anda daha etkin hizmet sunmayı planlıyor.
SpaceX, önceki test uçuşlarından farklı olarak Super Heavy güçlendiricisini veya Starship'in üst kademesini uçuş sırasında yakalamayı denemeyecek. Şirket bunun yerine fırlatma ve yörüngeye yerleştirme aşamalarına odaklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: