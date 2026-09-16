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    Starlink V3 uydularını Starship ile uzaya taşıyacak: Tarih verildi

    SpaceX, Starship'in 14. test uçuşunda 26 Starlink V3 uydusunu yörüngeye gönderecek. Yeni uyduların mevcut V2 modellerine göre 100 kat daha yüksek bant genişliği sunması hedefleniyor.

    Starlink V3 uydularını Starship ile uzaya taşıyacak Tam Boyutta Gör
    SpaceX, dev Starship roketinin 14. test uçuşunu 22 Eylül 2026'da gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, bu görevde ilk kez roketin üst kademesini Dünya yörüngesine başarıyla yerleştirmeyi hedefliyor. Uçuş aynı zamanda ilk kez ticari bir yük taşıyacak ve 26 yeni nesil Starlink V3 uydusu uzaya gönderilecek.

    Fırlatma için Teksas'ın güneyindeki Starbase tesisinden 75 dakikalık bir pencere ayrıldı. Türkiye saati ile bu pencerenin saat 15:15’te açılması planlanıyor.

    SpaceX, görev kapsamında ilk operasyonel Starlink V3 uydusu grubunu yörüngeye yerleştirecek. Starship, bu fırlatmada toplam 26 uyduyu taşıyacak ve bu uçuşta ilk kez şirketin internet altyapısına doğrudan katkı sunmuş olacak.

    Elon Musk'ın açıklamalarına göre Starlink V3 donanımı, Falcon 9 roketleriyle yörüngeye gönderilen mevcut V2 uydularına kıyasla 100 katın üzerinde daha yüksek bant genişliği kapasitesi sunacak şekilde tasarlanıyor.

    Starlink V3 uydularını Starship ile uzaya taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Bu kapasite artışının arkasındaki önemli etkenlerden biri Starship'in geniş yük bölmesi. Büyük hacim, daha büyük, ağır ve daha güçlü uydu tasarımlarının taşınmasına olanak sağlıyor.

    Starlink'in resmi teknik bilgilerine göre V3 sistemi, gelişmiş faz dizili antenler ve yüksek kapasiteli uzay lazerleriyle donatılıyor. Bu bileşenler, petabit ölçeğinde bir lazer ağının oluşturulmasını sağlayacak.

    Sistem, uydular arasındaki lazer bağlantılarıyla daha verimli bir iletişim altyapısı kurmayı amaçlıyor. SpaceX, bu yapı sayesinde dünya genelinde hem yoğun nüfuslu hem de seyrek yerleşimli bölgelerdeki kullanıcılara aynı anda daha etkin hizmet sunmayı planlıyor.

    SpaceX, önceki test uçuşlarından farklı olarak Super Heavy güçlendiricisini veya Starship'in üst kademesini uçuş sırasında yakalamayı denemeyecek. Şirket bunun yerine fırlatma ve yörüngeye yerleştirme aşamalarına odaklanacak.

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