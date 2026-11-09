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    Starlink V4 geliyor: İnternetin altyapısı uzaya taşınacak

    SpaceX, 100 binden fazla Starlink V4 uydusuyla deniz altı internet kablolarına alternatif oluşturmayı hedefliyor. Yeni uydular saniyede 10 Tbps hız sunan lazer bağlantıları kullanacak.

    Starlink V4 geliyor: İnternetin altyapısı uzaya taşınacak Tam Boyutta Gör

    İran, İsrail ve ABD üçgenindeki krizde Hürmüz boğazından geçen deniz altı kablolarının güvenliği gündeme gelmişti. Stratejik öneme sahip bu bağlantılar giderek daha fazla hedef haline geliyor. SpaceX ve Tesla patronu Elon Musk’ın ise bu konuda bir çözümü olabilir. Zira Musk, yeni nesil Starlink V4 uydularının yaklaşık 100 lazer bağlantısı bulunacağını ve her birinin saniyede 10 terabitin üzerinde veri aktarım hızına ulaşabileceğini belirtti. Musk'a göre 100 binden fazla uydudan oluşacak bir ağ, mevcut deniz altı internet kablolarıyla rekabet edebilecek ve küresel iletişim altyapısı için alternatif oluşturabilecek.

    SpaceX'in yeni nesil Starlink V4 uyduları, önceki nesillere kıyasla önemli bir kapasite artışı sunacak. Musk'ın açıklamasına göre V4, V3'e göre yaklaşık 10 kat daha yüksek kapasiteye sahip olacak. V3'ün de V2'ye kıyasla 10 katlık bir kapasite artışı sunduğu belirtiliyor.

    Bu gelişmede en önemli rolü lazer tabanlı uydu iletişimi üstlenecek. SpaceX, V4 uydularında her biri saniyede 10 terabitin üzerinde veri aktarabilen yeni nesil lazer bağlantıları kullanmayı planlıyor.

    Musk, paylaşımında "Uydu başına yaklaşık 100 lazer, her biri saniyede 10 Tb'nin üzerinde hızda çalışacak. 100 binden fazla uyduyla deniz altı kablolarını geride bırakabilmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

    Bu kapasite hedefi, küresel internet altyapısında önemli bir değişimin önünü açabilir. Mevcut deniz altı telekomünikasyon kablolarının toplam bant genişliğinin yaklaşık 6,4 petabit/saniye seviyesinde olduğu belirtiliyor. Musk'ın paylaştığı hedefler gerçekleşirse 100 bin Starlink V4 uydusunun teorik toplam lazer aktarım kapasitesi saniyede 100 milyon terabite, diğer bir ifadeyle 100 bin petabite ulaşabilir.

    Uzay tabanlı iletişimin bir diğer avantajı ise veri aktarım mesafeleriyle ilgili. Musk, ışığın uzay boşluğunda fiber optik kablolara kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha hızlı ilerlediğini belirtiyor. Ayrıca uydular arasındaki bağlantılar, deniz altı kablolarında olduğu gibi kara parçalarının ve deniz tabanındaki güzergahların çevresinden dolaşmak zorunda değil. Bu sayede iki uzak nokta arasında daha doğrudan bağlantılar kurulabiliyor.

    Starlink V4 geliyor: İnternetin altyapısı uzaya taşınacak Tam Boyutta Gör

    SpaceX, V4 öncesinde Starlink V3 olarak da adlandırılan üçüncü nesil uydularının seri üretimine hazırlanıyor. İkinci nesil uydularda 575 kilogram olan ağırlık, V3 modelinde 2.000 kilograma yükseliyor. Daha büyük gövde yapısına sahip uydular, yaklaşık 350 kilometre irtifadaki çok alçak Dünya yörüngesinde (VLEO) çalışacak şekilde tasarlanıyor.

    V3 uyduları, önceki nesle kıyasla indirme kapasitesinde 10 kat artışla 1 Tbps seviyesine ulaşacak. Yükleme kapasitesi ise 22 kat artarak 160-200 Gbps aralığına çıkacak. Radyo frekansı (RF) ve lazer tabanlı bağlantıların toplam aktarım kapasitesinin uydu başına yaklaşık 4 Tbps olması hedefleniyor.

    Yeni uydularda daha büyük merkezi gövde, gelişmiş faz dizilimli antenler ve daha uzun güneş panelleri kullanılacak. Ayrıca yeni nesil yerleşik bilgisayarlar ve modemler ile yörüngede konumun korunmasını sağlayan Argon Hall iticileri de sistemin parçaları arasında yer alacak.

    Deniz altı kabloları hedef olabilir

    Starlink V4 geliyor: İnternetin altyapısı uzaya taşınacak Tam Boyutta Gör

    SpaceX'in uzay tabanlı internet altyapısına yönelik planları, deniz altı kablolarının güvenliğine ilişkin endişelerin arttığı bir döneme denk geliyor. İran'ın ABD ve İsrail ile yaşanabilecek yeni bir çatışma durumunda deniz altı internet kablolarını hedef alabileceğine yönelik tehditleri, alternatif iletişim altyapılarının önemini artırıyor.

    Son dönemde İran bağlantılı bazı gemilerin Umman Körfezi'ndeki önemli deniz altı kablolarının üzerinde uzun süre beklediği bildirildi. Bu hareketliliğin kabloların güzergahlarını haritalandırmak veya deniz mayınları yerleştirmek amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

    Celestial Sea adlı geminin 14 Ekim'de 2Africa deniz altı kablosunun yakınında dört saatten fazla beklediği belirtiliyor. Aynı gemi, ayın ilerleyen günlerinde Europe India Gateway ve Transworld kablolarının üzerinde de görüldü. Hürmüz Boğazı'ndan ise toplam yedi büyük deniz altı internet kablosu geçiyor.

    Bu gelişmeler, küresel internet trafiğinin büyük bölümünü taşıyan deniz altı altyapısının fiziksel saldırılara karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor. SpaceX'in hedeflediği uydu ağı ise mevcut kablolu altyapıya alternatif oluşturabilecek yedekli bir iletişim sistemi kurmayı amaçlıyor.

    SpaceX, StarMind ile veri merkezlerini yörüngeye taşıyacak

    SpaceX, yüksek performanslı hesaplama sistemlerini de Dünya yörüngesine taşımaya hazırlanıyor. Şirket, StarMind adı verilen yörüngesel hesaplama sistemlerini 2027'nin üçüncü çeyreğinde fırlatmaya başlamayı planlıyor. Dağıtım çalışmalarının 2028 ve 2029 yıllarında hız kazanması bekleniyor.

    SpaceX, ilk StarMind sistemlerini Nvidia ile birlikte geliştiriyor. Bu sistemlerin temelinde Nvidia'nın Vera Rubin NVL72 platformu bulunacak. Böylece gelişmiş yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama donanımları, geleneksel veri merkezlerinin dışında çalışabilecek. Musk, StarMind projesinin ayrıntılarının 2027'de açıklanacağını belirterek sistemin yeteneklerinin insanları şaşırtacağını söyledi.

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