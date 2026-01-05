Elon Musk, Starlink ile Venezuela’ya ücretsiz internet vermeye başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, Venezuela’da yaşanan siyasi ve askeri gelişmelerin ardından ülkedeki kullanıcılara ücretsiz internet erişimi sunacağını açıkladı. ABD’nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan bir hava ve kara operasyonu düzenlemesinin ardından başkent Caracas başta olmak üzere birçok bölgede elektrik ve internet kesintileri yaşandığı bildirilmişti.

“Venezuela Halkına Destek”

Starlink, “Venezuela Halkına Destek” başlığıyla yaptığı açıklamada öncelikli odaklarının yeni ve mevcut kullanıcılar için bağlantıyı mümkün kılmak olduğunu vurguladı. Starlink, alçak Dünya yörüngesinde konumlanan uydular üzerinden internet erişimi sağlıyor ve hizmetten yararlanmak için ayrı bir kullanıcı terminali ve donanım satın alınması gerekiyor. Venezuela, şirketin resmi erişim haritasında “yakında” ibaresiyle yer alsa da Starlink, ülkedeki kullanıcıların roaming planı üzerinden hizmete erişebildiğini belirtiyor.

Bu kapsamda Starlink, Venezuela’daki aktif hesaplara 3 Şubat tarihine kadar geçerli olacak şekilde hizmet kredileri tanımladığını duyurdu. Ayrıca daha önce hizmetini duraklatmış ya da iptal etmiş olan kullanıcılar da gerekli Starlink donanımına sahip olmaları halinde ek bir ücret ödemeden hesaplarını yeniden aktive edebilecek.

Öte yandan Starlink terminali bulunmayan kullanıcılar için henüz bir seçenek yok. Şirketin destek sayfasında yer alan açıklamada, “Gelişen koşulları ve düzenleyici gereklilikleri yakından izliyoruz” ifadesine yer verildi. Yerel satın alma seçeneklerine ilişkin net bir takvim bulunmadığını vurgulayan Starlink, olası güncellemelerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağını ve destek sayfasına yansıtılacağını bildirdi.

Neler yaşandı?

ABD güçleri, cumartesi günü düzenlenen operasyonla Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yakaladı. ABD, Maduro çifti ve bazı isimler hakkında narko-terörizm, seçim manipülasyonu ve kokain ithalatı dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla iddianame hazırlamıştı. Operasyonun ardından Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maduro’nun yokluğunda Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici devlet başkanı olarak atanmasına karar verdi.

ABD Savaş Bakanlığı’nın açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump, “güvenli geçiş sağlanana kadar” Venezuela’yı yöneteceklerini ilan etti. Trump ayrıca Amerikan şirketlerinin Venezuela’nın petrol rezervlerinden yararlanmasına yönelik planlarını da kamuoyuyla paylaştı.

Bu gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 6 Ocak’ta ABD’nin askeri müdahalesinin hukuki boyutunu ele almak üzere toplanmayı planlıyor. Brezilya ve İspanya gibi ABD müttefikleri de dahil olmak üzere birçok ülke operasyonları kınayan açıklamalar yaptı.

