Starlink, Wi-Fi 7 destekli Router 4'ü tanıttı

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Tam Boyutta Gör SpaceX, Starlink internet hizmetinde yeni nesil ev ağı cihazı Router 4'ü resmi olarak tanıttı. Şirketin yeni yönlendiricisi, Starlink'in Wi-Fi 7 desteği sunan ilk router olurken Ethernet ve PoE bağlantılarıyla daha esnek bir ev ağı kurulmasına da olanak sağlıyor.

Starlink Router 4 özellikleri

Starlink Router 4, daha önce Starlink Standard Kit ile sunulan Router 3'ün yerini alacak. Cihazın en önemli yeniliği ise 802.11be standardına dayanan Wi-Fi 7 desteği. Router 4, Wi-Fi 7'nin EHT20 ve EHT40 modlarını kullanıyor. Ancak SpaceX, cihazda 6 GHz bandına yer vermek yerine 2,4 GHz ve 5 GHz frekanslarını kullanmayı tercih ediyor.

Bu tercih, Wi-Fi 7'nin sunduğu tüm özelliklerin kullanılmadığı anlamına gelse de mevcut cihazlarla geriye dönük uyumluluğun korunmasını sağlıyor. Router 4 ayrıca 2,4 GHz tarafında 4x4, 5 GHz tarafında ise 4x5 anten yapılandırmasına sahip. MU-MIMO ve OFDMA teknolojileri sayesinde aynı anda çok sayıda cihazın bağlı olduğu ve parazit seviyesinin yüksek olduğu ağlarda daha istikrarlı bağlantı sunulması hedefleniyor.

Starlink Router 4, teknik özellikleri açısından önceki nesle göre daha yüksek kablosuz aktarım hızları sunuyor. Cihaz aynı anda 510'a kadar bağlı cihazı destekleyebiliyor ve yaklaşık 325 metrekarelik alanı kapsayabiliyor.

Yeni router'da iki Ethernet portunun bulunması da önemli yenilikler arasında. Kullanıcılar NAS cihazları, bilgisayarlar veya mesh genişleticiler gibi kablolu ağ ürünlerini doğrudan Router 4'e bağlayabiliyor. PoE desteği ise uygun cihazlara Ethernet kablosu üzerinden hem veri hem de güç aktarılmasına imkan tanıyor.

Portların üzerindeki kapaklar suya karşı dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlanırken cihaz IP56 sertifikasına sahip. Buna rağmen Router 4 yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmış durumda. Cihazın diğer özellikleri arasında WPA2 ve WPA3 güvenlik desteği, fiziksel fabrika ayarlarına döndürme düğmesi ve LED durum göstergesi bulunuyor.

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Router 4'ün Wi-Fi 7 desteği önemli bir yükseltme olsa da bu özellik Starlink bağlantısının internet hızını tek başına artırmayacak. Mevcut Starlink uydularında kullanıcıların ulaşabileceği hızlar yaklaşık 400 Mbps seviyesinde kalıyor. Bu nedenle Wi-Fi 7'nin avantajları şimdilik daha çok düşük gecikme, daha yüksek bağlantı kapasitesi ve aynı anda çok sayıda cihazın daha verimli şekilde çalıştırılmasıyla sınırlı olacak.

SpaceX ise uzun vadede Starlink üzerinden gigabit seviyesinde internet hızlarına ulaşmayı hedefliyor. Bunun için şirketin yeni nesil V3 uydularını yörüngeye göndermesi gerekiyor. Bu uyduların ilk fırlatmalarının Starship'in üçüncü nesil roketleriyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirketin hedefleri doğrultusunda gigabit seviyesindeki Starlink bağlantılarının tam anlamıyla kullanılabilir hale gelmesi için yeni nesil uydu filosunun genişlemesi gerekiyor. Bu nedenle Router 4'ün sunduğu Wi-Fi 7 kapasitesinin asıl potansiyelinin önümüzdeki yıllarda ortaya çıkması bekleniyor.

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