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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starship’in SN5 prototipi nihayet havalandı

    Elon Musk'ın MArs hayallerinin merkezinde bulunan Starship uzay aracının SN5 test prototipi nihayet havalanmayı başardı. Test aracı sıçrama denemesinde 150 m. yükseldi.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    Starship’in SN5 prototipi nihayet havalandı
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    SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada oldukça zorlu bir sürecin ardından başarılan Crew Dragon görevi sonrasında önceliğin artık Starship uzay aracı olacağını ifade etmiş ve gözlerin 4 Ağustos’ta yapılacak Starship prototipi testine çevrilmesini sağlamıştı.

    Musk’ın Mars gezegenini kolonileştirme hayallerinin merkezinde yer alan ayrıca NASA’nın Artemis programı kapsamında Ay’a insan indirecek adaylardan biri olan uzay aracının SN5 isimli prototipi, dün yapılan testte nihayet havalanmayı başardı. SpaceX, daha önce Mk1 ve SN1-2-3-4 prototiplerini test etmiş ve bu araçlardan sadece SN2 ilgili testi başarıyla geçmişti.

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    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, SpaceX için önceliğin artık Starship olacağını belirtti"

    Tüm bu gelişmelerin ardından SpaceX’in Boca Chica Teksas’ta bulunan merkezinde gerçekleştirilen en son sıçrama testinde SN5 prototipi, üzerindeki tek Raptor motoruyla 150 m. yüksekliğe çıkmayı başardı. Elon Musk deneme sonrası yaptığı açıklamada, takip eden süreçte birkaç sıçrama testi daha yapılacağını ve ardından yüksek irtifa testlerine geçileceğini duyurdu.

    Burun kısmının monte edilmediği ve adeta uçan bir su kulesini andıran SN5 sıçrama testi ile ilgili yayınlanan videoya aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.engadget.com/spacex-starship-024049261.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 2 hf.
    İyi iş çıkarmış aferim
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    Emirhazar 2 hf.
    oraya yeni bir dünya kurduysanız bizi de götürün bari
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    tobepeople 2 hf.
    Boşu Boşuna Mars planı yapıyorlar: Yer çekimi yüzünden Ay'da Mars'da yaşanılacak yer değil; insan vücudu orada bir kaç yıl yaşadıktan sonra bile, Dünya'ya dönerse cam gibi kırılır! Dünyanın yer çekimi 9,807 m/sn²'dir: Buna yakın değer olan Uranüs/Venüs 8,87 m/sn² düşünülebilir ama amacınız Dünya'da daha güçlü insan yaratmak ise Satürn 10,44 m/sn² ya da Neptün 11,15 m/sn² tercih edilmeli idi. 24,79 m/sn² ile Jüpiter'de doğuştan yaşayan bir insan Dünya'ya dönerse (Ay'daki insan gibi hafifler)kendini kuş gibi hisseder ve tüm rekorları kırabilir!
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    .V. 2 hf. tobepeople
    Amaçlarının olimpiyatlarda sscb'yi yenmek için mars programı başlatıp, halterci yetiştirmek olduğu sanmıyorum. Uzun vadede dolaşım sistemine etkileri nasıl olur dersen orası başka, zira amaç yüzyıllık plan içerisinde orada koloni kurmak, kimse geri dönmeyecek.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    BekirARSLAN ( CRM) 2 hf. tobepeople
    Saydığın tüm gezegenlerin katı bir yüzeyi ve hepsi gaz devi bu yüzden orada yaşamayı bırak o gezegenlere herhangi bir cisim indirdiğin anda çalışmaz ve yüksek basınç altında parçalanır.



    Mars kolonisinden insanların dünyaya dönmeyeceği kesin bu yüzden oradaki şartlara bir kaç nesil sonra alışacaklardır.
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    oblyss (erhan aslan) 2 hf.
    20 sene içinde mars hükumeti kurar
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    vs-fb (Vn S) 2 hf.
    Geleceği nakış nakış işliyorlar. Ben bu adamı Standart Oil Company ile petrol devrimi yapan John D. Rockefeller'a benzetiyorum. İkisi de resmen geleceği kendi elleriyle yazdılar.
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    SuperVisör (mahir cam) 2 hf.
    roket teknolojisinin gelecegi yok anti graviti sevk sistemleri geliştirlmeli Elizabet klarer Akon
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    smart1978 (X Y) 2 hf. SuperVisör
    Manna dan yapilabilir ama biraz kafa yormak lazim :)
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    .V. 2 hf. SuperVisör
    Jiroskop bir nevi anti gravity ama onu besleme işi dönüyor dolaşıyor yine enerjiye geliyor. 3 köfte ile 5AU gideyim şeklinde hayallerin gerçekleşmesi, bildiğimiz kurallar kökten yanlışlanmadığı müddetçe imkansız.
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