Starship’in SN5 prototipi nihayet havalandı

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SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada oldukça zorlu bir sürecin ardından başarılan Crew Dragon görevi sonrasında önceliğin artık Starship uzay aracı olacağını ifade etmiş ve gözlerin 4 Ağustos’ta yapılacak Starship prototipi testine çevrilmesini sağlamıştı.

Musk’ın Mars gezegenini kolonileştirme hayallerinin merkezinde yer alan ayrıca NASA’nın Artemis programı kapsamında Ay’a insan indirecek adaylardan biri olan uzay aracının SN5 isimli prototipi, dün yapılan testte nihayet havalanmayı başardı. SpaceX, daha önce Mk1 ve SN1-2-3-4 prototiplerini test etmiş ve bu araçlardan sadece SN2 ilgili testi başarıyla geçmişti.

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Tüm bu gelişmelerin ardından SpaceX’in Boca Chica Teksas’ta bulunan merkezinde gerçekleştirilen en son sıçrama testinde SN5 prototipi, üzerindeki tek Raptor motoruyla 150 m. yüksekliğe çıkmayı başardı. Elon Musk deneme sonrası yaptığı açıklamada, takip eden süreçte birkaç sıçrama testi daha yapılacağını ve ardından yüksek irtifa testlerine geçileceğini duyurdu.

Burun kısmının monte edilmediği ve adeta uçan bir su kulesini andıran SN5 sıçrama testi ile ilgili yayınlanan videoya aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.engadget.com/spacex-starship-024049261.html

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