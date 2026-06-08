State of Decay 3'ün oynanış videosu ve ne zaman çıkacağı Xbox Showcase'te paylaşıldı

Bir zombi salgınının dünyayı ele geçirdiği distopik bir gelecekte geçen State of Decay serisi, hayatta kalan az sayıda insasın zombilere karşı savaşmak ve hayatta kalma şanslarını artırmak için bir araya gelip ufak topluluklar kurmasına odaklanıyor. Nitekim oyuncular da kendi karakterleriyle başka hayatta kalanları bulup topluluklarına dâhil edebiliyor ve böylece giderek büyüyen bir grup oluşturuyor. Üs kurma ve savunma, kaynak toplama ve hayatta kalma gibi mekanikler serinin temelini oluşturuyor.
State of Decay 3'te Co-Op da Önemli Bir Yer Tutacak
State of Decay 3'ün yayınlanan bu yeni fragmanı, tüm bu mekaniklerin yeni oyunda da korunacağını gösteriyor. Bu yeni oyunda co-op, yani başkalarıyla birlikte oynama deneyimi de önemli bir yer tutacak. Oyuncular dört kişiye kadar gruplar hâlinde bir hayatta kalma macerasına atılabilecek.
Xbox, şimdilik çıkış tarihi için sadece "2027" demekle yetindi. Ancak oyun dünyasındaki genel beklenti, State of Decay 3'ün 2027'nin sonuna doğru çıkacağı yönünde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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