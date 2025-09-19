Steam, 2026’da Windows 32-bit desteğini sonlandırıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Valve, popüler oyun platformu Steam’in 32-bit Windows sürümleri için desteğini 1 Ocak 2026 itibarıyla tamamen sonlandıracağını duyurdu. Bundan sonra Steam yalnızca 64-bit Windows 10 ve Windows 11 üzerinde çalışacak.

Elveda 32-bit

Şu anda Steam’in desteklediği tek 32-bit işletim sistemi Windows 10 olsa da Microsoft bu sürüm için resmi desteğini önümüzdeki ay bitiriyor. Valve ise yalnızca 64-bit sürümlere odaklanarak yoluna devam edecek. Kullanıcılar, 32-bit oyunlarını Steam üzerinden oynamaya devam edebilecek ancak artık Steam istemcisi 32-bit Windows sistemlere kurulamayacak.

Dikkat çekici bir ayrıntı da mevcut Steam istemcisinin hâlâ 32-bit olarak çalışıyor olması. Ancak Valve, yakında çıkacak sürümlerin yalnızca 64-bit uyumlu olacağını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre bu değişiklik Steam’in çekirdek özelliklerinin artık 32-bit sistemlerde desteklenmeyen sürücü ve kütüphanelere ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor.

Valve’in verilerine göre bu kararın etkisi oldukça sınırlı olacak. Steam Donanım Anketi sonuçlarına göre, 32-bit Windows 10 kullanan sistemlerin oranı yalnızca yüzde 0,01 seviyesinde.

