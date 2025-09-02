Steam Donanım Anketi açıklandı (Ağustos 2025): İşte en popüler donanımlar

RTX 4060 zirvede
Ekran kartı sıralamasında bu kez masaüstü GeForce RTX 4060 liderliğe yükseldi. Kullanım oranı %4,85'e çıkan kart, aylık %0,46'lık bir artış kaydetti. Onu %4,79 ile RTX 3060 ve %4,62 ile RTX 4060 mobil GPU takip etti. Listenin alt sıralarında ise GTX 1650 ve RTX 3050 gibi giriş segmenti ekran kartları bulunuyor.
- NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4,85 (+0,46)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4,79 (+0,17)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %4,62 (+0,19)
- NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3,07 (-0,23)
- NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3,04 (-0,04)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %3,03 (-0,02)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2,84 (+0,15)
- NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2,58 (0,00)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU – %2,34 (-0,01)
- NVIDIA GeForce RTX 2060 – %2,27 (-0,12)
- NVIDIA GeForce RTX 4070 – %2,29 (+0,01)
- AMD Radeon Graphics – %2,11 (-0,03)
- NVIDIA GeForce GTX 1060 – %2,03 (-0,08)
AMD yükselişini sürdürüyor
İşlemci tarafında Intel, düşüş eğilimini bu ay da durduramadı. Ağustos ayında Intel'in kullanım oranı %59,76'ya gerilerken %0,24'lük kayıp yaşandı. AMD ise %40,16'ya çıkarak %0,40 artış gösterdi. Kullanıcıların tercih ettiği saat hızlarına bakıldığında ise Intel'de 2.3–2.69 GHz aralığı %23,15 ile açık ara lider durumda ve bu kategoride %1,08'lik bir artış var. AMD tarafında ise yüksek frekanslı işlemcilerin öne çıktığı görülüyor. 3.7 GHz ve üzeri hızlara sahip AMD işlemcilerin oranı %17,68'e yükselmiş durumda.
Fiziksel işlemci çekirdek sayılarına bakıldığında 6 çekirdekli işlemciler %30,64 ile liderliğini koruyor. Ancak asıl dikkat çekici artış 10 çekirdekli sistemlerde oldu. Bu segment %7,21'e çıkarak %0,63'lük kayda değer bir yükseliş kaydetti. 8 çekirdekli işlemciler %24,41 ile ikinci sırada yer alırken, 12 çekirdekli işlemciler %5,49 oranında sabit kaldı.
- Intel – %59,76 (-0,24)
- AMD – %40,16 (+0,40)
- Microsoft – %0,07 (0,00)
Windows 11 farkı açtı
İşletim sistemleri tarafında Windows 11 yükselişini sürdürdü. Ağustos’ta %63,18’e ulaşarak %0,28’lik artış kaydetti. Windows 10 ise %36,70’e gerileyerek düşüş trendine devam etti.
- Windows 11 64-bit – %63,18 (+0,28)
- Windows 10 64-bit – %36,70 (-0,26)
- Windows 7 64-bit – %0,10 (-0,02)
- Diğer – %0,05 (0,00)
