    Steam Donanım Anketi açıklandı (Ağustos 2025): İşte en popüler donanımlar

    Steam, Ağustos 2025 donanım anketi sonuçlarını yayımladı. RTX 4060 masaüstü ekran kartı öne çıkarken, Windows 11 ve AMD işlemciler kullanıcı tabanını genişletiyor.

    Steam anketi açıklandı: Windows 11 ve AMD hız kesmiyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, Ağustos 2025 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini paylaştı. Yayınlanan yeni tablo, AMD ve Intel rekabeti, en popüler ekran kartları ve işletim sistemi kullanımı gibi başlıklarda önemli değişiklikleri gösteriyor. İşte Ağustos 2025'in öne çıkan detayları…

    RTX 4060 zirvede

    Ekran kartı sıralamasında bu kez masaüstü GeForce RTX 4060 liderliğe yükseldi. Kullanım oranı %4,85'e çıkan kart, aylık %0,46'lık bir artış kaydetti. Onu %4,79 ile RTX 3060 ve %4,62 ile RTX 4060 mobil GPU takip etti. Listenin alt sıralarında ise GTX 1650 ve RTX 3050 gibi giriş segmenti ekran kartları bulunuyor.

    • NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4,85 (+0,46)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4,79 (+0,17)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %4,62 (+0,19)
    • NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3,07 (-0,23)
    • NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3,04 (-0,04)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %3,03 (-0,02)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2,84 (+0,15)
    • NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2,58 (0,00)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU – %2,34 (-0,01)
    • NVIDIA GeForce RTX 2060 – %2,27 (-0,12)
    • NVIDIA GeForce RTX 4070 – %2,29 (+0,01)
    • AMD Radeon Graphics – %2,11 (-0,03)
    • NVIDIA GeForce GTX 1060 – %2,03 (-0,08)

    AMD yükselişini sürdürüyor

    İşlemci tarafında Intel, düşüş eğilimini bu ay da durduramadı. Ağustos ayında Intel'in kullanım oranı %59,76'ya gerilerken %0,24'lük kayıp yaşandı. AMD ise %40,16'ya çıkarak %0,40 artış gösterdi. Kullanıcıların tercih ettiği saat hızlarına bakıldığında ise Intel'de 2.3–2.69 GHz aralığı %23,15 ile açık ara lider durumda ve bu kategoride %1,08'lik bir artış var. AMD tarafında ise yüksek frekanslı işlemcilerin öne çıktığı görülüyor. 3.7 GHz ve üzeri hızlara sahip AMD işlemcilerin oranı %17,68'e yükselmiş durumda.

    Fiziksel işlemci çekirdek sayılarına bakıldığında 6 çekirdekli işlemciler %30,64 ile liderliğini koruyor. Ancak asıl dikkat çekici artış 10 çekirdekli sistemlerde oldu. Bu segment %7,21'e çıkarak %0,63'lük kayda değer bir yükseliş kaydetti. 8 çekirdekli işlemciler %24,41 ile ikinci sırada yer alırken, 12 çekirdekli işlemciler %5,49 oranında sabit kaldı.

    • Intel – %59,76 (-0,24)
    • AMD – %40,16 (+0,40)
    • Microsoft – %0,07 (0,00)

    Windows 11 farkı açtı

    İşletim sistemleri tarafında Windows 11 yükselişini sürdürdü. Ağustos’ta %63,18’e ulaşarak %0,28’lik artış kaydetti. Windows 10 ise %36,70’e gerileyerek düşüş trendine devam etti.

    • Windows 11 64-bit – %63,18 (+0,28)
    • Windows 10 64-bit – %36,70 (-0,26)
    • Windows 7 64-bit – %0,10 (-0,02)
    • Diğer – %0,05 (0,00)
