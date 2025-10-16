Steam eşzamanlı oyuncu sayısında yeni rekor: 41,6 milyon kullanıcı

Steam'den yeni rekor
Steam’in yeni rekoru, 12 Ekim 2025 tarihinde SteamDB verilerine yansıdı. Bu dönemde yaşanan yoğunlukta birden fazla büyük oyunun aynı anda ilgi görmesi etkili oldu. Battlefield 6’nın güçlü çıkışı ve satış başarısı, yılın son Steam Next Fest etkinliğiyle birleşince kullanıcı sayısı hızla arttı. Ayrıca DOTA 2 ve Counter-Strike gibi popüler yapımların istikrarlı oyuncu kitlesi de bu yeni zirveye katkıda bulundu.
Analistler, yakın gelecekte oyun sektöründeki büyümenin büyük ölçüde konsol tarafında olacağını öngörse de Steam’in verileri PC platformunun güçlü konumunu koruduğunu işaret ediyor. Üstelik sürekli olarak yeni rekorların kırılması stabil bir büyümeye de işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda çıkacak Call of Duty: Black Ops 7 gibi büyük oyunların, Battlefield 6’nın elde ettiği bu başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı ise şimdiden merak konusu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
namıssız nasılda örüyo
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.