Steam eşzamanlı oyuncu sayısında yeni rekor: 41,6 milyon kullanıcı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Valve’ın dijital oyun platformu Steam, bir kez daha tüm zamanların en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Platformda aynı anda 41 milyon 666 bin 455 kullanıcı aktif hale geldi.

Steam'den yeni rekor

Steam’in yeni rekoru, 12 Ekim 2025 tarihinde SteamDB verilerine yansıdı. Bu dönemde yaşanan yoğunlukta birden fazla büyük oyunun aynı anda ilgi görmesi etkili oldu. Battlefield 6’nın güçlü çıkışı ve satış başarısı, yılın son Steam Next Fest etkinliğiyle birleşince kullanıcı sayısı hızla arttı. Ayrıca DOTA 2 ve Counter-Strike gibi popüler yapımların istikrarlı oyuncu kitlesi de bu yeni zirveye katkıda bulundu.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar rekorun kırılmasının ardından toplam eşzamanlı oyuncu sayısı yeniden 40 milyonun altına inse de Steam’in yıl içinde üçüncü kez 41 milyon sınırını aşması platformun kalıcı gücünü gösteriyor. 41 milyon barajı daha önce Mart ayında iki kez geçilmişti.

Battlefield 6, bir hafta geçmeden 6,5 milyon satışa ulaştı 1 gün önce eklendi

Analistler, yakın gelecekte oyun sektöründeki büyümenin büyük ölçüde konsol tarafında olacağını öngörse de Steam’in verileri PC platformunun güçlü konumunu koruduğunu işaret ediyor. Üstelik sürekli olarak yeni rekorların kırılması stabil bir büyümeye de işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda çıkacak Call of Duty: Black Ops 7 gibi büyük oyunların, Battlefield 6’nın elde ettiği bu başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı ise şimdiden merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam anlık oyuncu sayısında yeni rekor: 41,6 milyon kullanıcı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: