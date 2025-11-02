Steam'de iki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu: Crusader Kings III ve R.E.P.O. 3

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam, Epic Games'e benzer şekilde oyuncuları sevindirecek etkinliklerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi düzenli olarak olmasa da, bazı oyunların kısa süreliğine veya tamamıyla ücretsiz sunulduğunu görüyoruz. Şimdi de kendi türlerinde iki sevilen oyun Crusader Kings III ve R.E.P.O. 3, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Crusader Kings III ve R.E.P.O Steam'de kısa süreliğine ücretsiz

Paradox Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan Crusader Kings III, en büyük strateji oyunlarından biri konumunda. Ayrıca 6 Kasım'a kadar Steam'den %70 indirimle 8,99 dolar fiyatla sunuluyor.

Şubat 2026'da erken erişime açılan REPO ise, 230.000'den fazla olumlu yoruma sahip. Oyunda, siz ve arkadaşlarınız, değerli eserleri kurtarmak için uzun zaman önce kaybolmuş bir insan medeniyetinin perili kalıntılarını keşfeden robotlar olarak oynuyorsunuz. Elbette, keşfettiğiniz yerler canavarlarla dolu olduğu için bu kolay olmayacak.

Peki Crusader Kings III ve R.E.P.O ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra her iki oyunun Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

