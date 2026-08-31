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    Steam'de 10 yıllık dev sızıntı: 12 TB'tan fazla dosya ortaya çıktı

    Steam'de 2003-2013 yıllarını kapsayan 12 TB'lık dev bir veri sızıntısı ortaya çıktı. Dosyalar arasında Valve oyunlarının beta sürümleri ve iptal edilen projeler de yer alıyor.

    Steam'de 10 yıllık dev sızıntı: 12 TB'tan fazla dosya sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Steam'in 2003 ile 2013 yıllarını kapsayan ve platformun 10 yıllık verilerini içeren bir veri dosyası sızdırıldı. Steam'in ilk yıllarına ait çok sayıda dosya internete yayılırken, bunlar arasında Valve oyunlarının beta sürümleri ve iptal edilen projelere ait içerikler de bulunuyor.

    Beta sürümleri ve iptal edilen projeler ortaya çıktı

    Paylaşılan detaylara göre sızıntının kapsamı nedeniyle içerikler hâlâ inceleniyor ve sızıntı beta sürümlerinin yanı sıra tamamlanmış oyunları da içeriyor. Bunlar arasında Valve'a ait Half-Life, Left 4 Dead ve Portal gibi seriler de yer alıyor. Katalogda Valve oyunlarının yanı sıra Call of Duty, Fallout ve Civilization gibi büyük serilere ait yapımların da yer aldını söyleyelim.

    Ayrıca sızıntıda yıllardır konuşulan Half-Life serisinin devamıyla ilgili bazı referansların da bulunduğu paylaşıldı. Ancak ortaya çıkan bilgilerin, serinin planlanan ancak daha sonra iptal edilen Half-Life 2: Episode 3 projesiyle ilgili olduğu belirtiliyor.

    Sızıntının kaynağı 2013 öncesindeki bir sistem olabilir

    Sızıntının nasıl gerçekleştiği ise henüz paylaşılmadı. Ancak X platformunda paylaşımlar yapan Gabe Follower adlı kullanıcıya göre, bir dönem herkese açık olan bir uç nokta üzerinden bu verilere erişilmiş olabilir. Ayrıca bu iddia, sızıntının neden yalnızca 2013 yılına kadar olan dosyaları kapsadığını da açıklıyor. Keza Valve'ın bu tarihten sonra farklı bir depolama sistemine geçtiği belirtiliyor.

    Ancak tüm bu bilgilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek gerek. Valve, sızıntıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Bu nedenle internette paylaşılan dosyaların kapsamı, gerçekliği ve tam olarak nasıl elde edildiği konusunda kesin bir sonuca varmak için henüz erken. Sızıntının boyutu göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde daha fazla eski beta sürümünün, geliştirme dosyasının ve daha önce görülmemiş içeriğin ortaya çıkması mümkün.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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