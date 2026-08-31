Steam'de 10 yıllık dev sızıntı: 12 TB'tan fazla dosya ortaya çıktı

Beta sürümleri ve iptal edilen projeler ortaya çıktı
Paylaşılan detaylara göre sızıntının kapsamı nedeniyle içerikler hâlâ inceleniyor ve sızıntı beta sürümlerinin yanı sıra tamamlanmış oyunları da içeriyor. Bunlar arasında Valve'a ait Half-Life, Left 4 Dead ve Portal gibi seriler de yer alıyor. Katalogda Valve oyunlarının yanı sıra Call of Duty, Fallout ve Civilization gibi büyük serilere ait yapımların da yer aldını söyleyelim.
Ayrıca sızıntıda yıllardır konuşulan Half-Life serisinin devamıyla ilgili bazı referansların da bulunduğu paylaşıldı. Ancak ortaya çıkan bilgilerin, serinin planlanan ancak daha sonra iptal edilen Half-Life 2: Episode 3 projesiyle ilgili olduğu belirtiliyor.
Sızıntının kaynağı 2013 öncesindeki bir sistem olabilir
Sızıntının nasıl gerçekleştiği ise henüz paylaşılmadı. Ancak X platformunda paylaşımlar yapan Gabe Follower adlı kullanıcıya göre, bir dönem herkese açık olan bir uç nokta üzerinden bu verilere erişilmiş olabilir. Ayrıca bu iddia, sızıntının neden yalnızca 2013 yılına kadar olan dosyaları kapsadığını da açıklıyor. Keza Valve'ın bu tarihten sonra farklı bir depolama sistemine geçtiği belirtiliyor.
Ancak tüm bu bilgilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek gerek. Valve, sızıntıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Bu nedenle internette paylaşılan dosyaların kapsamı, gerçekliği ve tam olarak nasıl elde edildiği konusunda kesin bir sonuca varmak için henüz erken. Sızıntının boyutu göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde daha fazla eski beta sürümünün, geliştirme dosyasının ve daha önce görülmemiş içeriğin ortaya çıkması mümkün.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim