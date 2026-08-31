Steam'de 10 yıllık dev sızıntı: 12 TB'tan fazla dosya ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'in 2003 ile 2013 yıllarını kapsayan ve platformun 10 yıllık verilerini içeren bir veri dosyası sızdırıldı. Steam'in ilk yıllarına ait çok sayıda dosya internete yayılırken, bunlar arasında Valve oyunlarının beta sürümleri ve iptal edilen projelere ait içerikler de bulunuyor.

Beta sürümleri ve iptal edilen projeler ortaya çıktı

Paylaşılan detaylara göre sızıntının kapsamı nedeniyle içerikler hâlâ inceleniyor ve sızıntı beta sürümlerinin yanı sıra tamamlanmış oyunları da içeriyor. Bunlar arasında Valve'a ait Half-Life, Left 4 Dead ve Portal gibi seriler de yer alıyor. Katalogda Valve oyunlarının yanı sıra Call of Duty, Fallout ve Civilization gibi büyük serilere ait yapımların da yer aldını söyleyelim.

Ayrıca sızıntıda yıllardır konuşulan Half-Life serisinin devamıyla ilgili bazı referansların da bulunduğu paylaşıldı. Ancak ortaya çıkan bilgilerin, serinin planlanan ancak daha sonra iptal edilen Half-Life 2: Episode 3 projesiyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Sızıntının kaynağı 2013 öncesindeki bir sistem olabilir

Sızıntının nasıl gerçekleştiği ise henüz paylaşılmadı. Ancak X platformunda paylaşımlar yapan Gabe Follower adlı kullanıcıya göre, bir dönem herkese açık olan bir uç nokta üzerinden bu verilere erişilmiş olabilir. Ayrıca bu iddia, sızıntının neden yalnızca 2013 yılına kadar olan dosyaları kapsadığını da açıklıyor. Keza Valve'ın bu tarihten sonra farklı bir depolama sistemine geçtiği belirtiliyor.

Star Wars oyunu Zero Company'den etkileyici başlangıç 15 sa. önce eklendi

Ancak tüm bu bilgilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek gerek. Valve, sızıntıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Bu nedenle internette paylaşılan dosyaların kapsamı, gerçekliği ve tam olarak nasıl elde edildiği konusunda kesin bir sonuca varmak için henüz erken. Sızıntının boyutu göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde daha fazla eski beta sürümünün, geliştirme dosyasının ve daha önce görülmemiş içeriğin ortaya çıkması mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Steam'de 10 yıllık dev sızıntı: 12 TB'tan fazla dosya sızdırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: