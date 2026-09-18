Steam'de 4 oyun kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu: Diablo IV ve Sea of Thieves

Diablo IV ve dahası
Steam'de sürecek etkinlik kapsamında Diablo IV, Last Flag, Jump Space ve Sea of Thieves 21 Eylül'e kadar oynaması ücretsiz olacak. Ayrıca tüm bu oyunlarda kısa süreliğine %70'e varan indirimli fiyatlar sunuluyor. Ücretsiz sürede ise, ilerlemenizin kaybolmadığını hatırlatalım. Oyuna sahip olmanız durumunda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.
Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra her iki oyunun Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.