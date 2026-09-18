Steam'de 4 oyun kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu: Diablo IV ve Sea of Thieves

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam, Epic Games'e benzer şekilde oyuncuları sevindirecek etkinliklerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi düzenli olarak olmasa da, bazı oyunların kısa süreliğine veya tamamıyla ücretsiz sunulduğunu görüyoruz. Şimdi de kendi türlerinde sevilen 4 oyun, Steam'de kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu.

Diablo IV ve dahası

Steam'de sürecek etkinlik kapsamında Diablo IV, Last Flag, Jump Space ve Sea of Thieves 21 Eylül'e kadar oynaması ücretsiz olacak. Ayrıca tüm bu oyunlarda kısa süreliğine %70'e varan indirimli fiyatlar sunuluyor. Ücretsiz sürede ise, ilerlemenizin kaybolmadığını hatırlatalım. Oyuna sahip olmanız durumunda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra her iki oyunun Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam'de 4 oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu: Diablo IV dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: