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    Steam'de 4 oyun kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu: Diablo IV ve Sea of Thieves

    PC oyunculuğunun merkezi konumunda olan Steam'de 4 oyun kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu. Diablo IV, Sea of Thieves ve daha fazlası 21 Eylül'e kadar ücretsiz.

    Steam'de 4 oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu: Diablo IV dahası Tam Boyutta Gör
    Steam, Epic Games'e benzer şekilde oyuncuları sevindirecek etkinliklerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi düzenli olarak olmasa da, bazı oyunların kısa süreliğine veya tamamıyla ücretsiz sunulduğunu görüyoruz. Şimdi de kendi türlerinde sevilen 4 oyun, Steam'de kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu.

    Diablo IV ve dahası

    Steam'de sürecek etkinlik kapsamında Diablo IV, Last Flag, Jump Space ve Sea of Thieves 21 Eylül'e kadar oynaması ücretsiz olacak. Ayrıca tüm bu oyunlarda kısa süreliğine %70'e varan indirimli fiyatlar sunuluyor. Ücretsiz sürede ise, ilerlemenizin kaybolmadığını hatırlatalım. Oyuna sahip olmanız durumunda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

    Ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılır?

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra her iki oyunun Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
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