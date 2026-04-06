    Steam'de büyük yenilik: Oyunlar için tahmini FPS geliyor

    Valve, son dönemde ana sayfa deneyimine büyük güncellemeler yaparken, gündemi tamamen farklı bir boyuta taşıyor. Kullanıcılar, donanımlarına göre  tahmini FPS değerlerini önceden görebilecek.

    Valve, Steam mağazası için oyuncuların satın alma kararlarını doğrudan etkileyecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre platforma eklenecek sistem sayesinde kullanıcılar, kendi donanımlarına göre oyunlarda alabilecekleri tahmini FPS değerlerini önceden görebilecek.

    Steam'e FPS tahmini geliyor

    Hepimiz biliyoruz ki, oyun geliştiricilerinin yayınladığı "Önerilen Sistem Gereksinimleri" sıklıkla yanıltıcı olabiliyor. Niketim bir oyunun sadece bir sistemde çalışacağı bilgisi yetmiyor, oyuncular, o oyundan nasıl bir deneyim bekleyebileceklerini de bilmek istiyor. Yeni özellik, tam olarak bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

    Steam istemcisi içerisinde fark edilen yeni bir kod sızıntısı, kullanıcıların belirli bir oyun ve sistem konfigürasyonu seçerek tahmini kare/saniye (FPS) değerlerini görüntüleyebileceğini gösteriyor. Bu verilerin ise, aynı oyunu oynayan diğer kullanıcıların performans ölçümlerine dayandırılması planlanıyor. Böylece klasik "minimum” ve "önerilen" sistem gereksinimlerinin ötesine geçilerek çok daha somut bir performans tahmini sunulacak.

    Bu yaklaşımın en önemli avantajı, satın alma kararlarını daha bilinçli hale getirmesi. Öte yandan bu sistemin çalışabilmesi için Valve'ın daha fazla performans verisi toplaması gerekecek. Nitekim şirketin son dönemde SteamOS kullanıcılarına anonim FPS verisi paylaşımı konusunda izin sormaya başladığı da biliniyor. 

    Henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, bu özelliğin hayata geçmesi durumunda Steam mağazası önemli bir dönüşüm yaşayabilir. Özellikle DLSS ve FSR gibi teknolojilerin yaygınlaştığı günümüzde, oyun performansını önceden tahmin edebilen bir sistem, platformun en kritik eksiklerinden birini ortadan kaldırabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    G
    genconline 10 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

