Steam'de büyük yenilik: Oyunlar için tahmini FPS geliyor

Steam'e FPS tahmini geliyor
Hepimiz biliyoruz ki, oyun geliştiricilerinin yayınladığı "Önerilen Sistem Gereksinimleri" sıklıkla yanıltıcı olabiliyor. Niketim bir oyunun sadece bir sistemde çalışacağı bilgisi yetmiyor, oyuncular, o oyundan nasıl bir deneyim bekleyebileceklerini de bilmek istiyor. Yeni özellik, tam olarak bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.
Steam istemcisi içerisinde fark edilen yeni bir kod sızıntısı, kullanıcıların belirli bir oyun ve sistem konfigürasyonu seçerek tahmini kare/saniye (FPS) değerlerini görüntüleyebileceğini gösteriyor. Bu verilerin ise, aynı oyunu oynayan diğer kullanıcıların performans ölçümlerine dayandırılması planlanıyor. Böylece klasik "minimum” ve "önerilen" sistem gereksinimlerinin ötesine geçilerek çok daha somut bir performans tahmini sunulacak.
Henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, bu özelliğin hayata geçmesi durumunda Steam mağazası önemli bir dönüşüm yaşayabilir. Özellikle DLSS ve FSR gibi teknolojilerin yaygınlaştığı günümüzde, oyun performansını önceden tahmin edebilen bir sistem, platformun en kritik eksiklerinden birini ortadan kaldırabilir.
