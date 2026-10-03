Steam'de en popüler ekran kartları belli oldu: RTX 5070'ten sürpriz

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Tam Boyutta Gör Valve, Steam kullanıcılarının donanım tercihlerini yansıtan Eylül 2026 Steam Donanım Anketi sonuçlarını yayınladı. Yeni veriler, ekran kartı ve sistem belleği tarafında önemli değişimlerin yaşandığını gösteriyor. Eylül ayının en dikkat çeken sonucu, GeForce RTX 5070’in Steam’de en yaygın ekran kartı haline gelmesi oldu.

RTX 5070 zirveye çıktı

Steam Donanım Anketi verilerine göre GeForce RTX 5070, ankete katılan sistemlerin yüzde 5,86'sında kullanılıyor. Ekran kartının kullanım oranı Ağustos ayındaki yüzde 3,56 seviyesinden 2,30 puan yükseldi. Listenin üst sıralarında RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modellerindeki yükseliş de dikkat çekiyor. RTX 5060, yüzde 4,20 kullanım oranına ulaşırken RTX 5060 Ti yüzde 3,87 seviyesine çıktı.

RTX 5060 Ti bir ayda 1,46 puan, RTX 5060 ise 1,22 puan yükseldi. Steam'in bireysel olarak listelediği en popüler ekran kartları arasında AMD ve Intel modellerinin ilk 10'da yer almaması da dikkat çeken detaylar arasında. Nvidia'nın RTX 5050, RTX 5060, RTX 5060 Ti, RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 modellerinin toplam kullanım oranı ise yüzde 18,21 seviyesine ulaştı. Bu oran Ağustos ayında yaklaşık yüzde 12,93 seviyesindeydi.

GeForce RTX 5070: %6,15 GeForce RTX 5060: %4,40 GeForce RTX 5060 Ti: %4,06 GeForce RTX 4060: %3,89 GeForce RTX 3060: %3,66 GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %3,50 GeForce RTX 3050: %2,90 GeForce RTX 4060 Ti: %2,85 GeForce RTX 5060 Laptop GPU: %2,45 GeForce GTX 1650: %2,19

32 GB RAM kullanımı yüzde 42'yi geçti

Steam kullanıcılarının sistem belleği tercihinde de önemli bir değişim yaşandı. 32 GB RAM kullanan sistemlerin oranı yüzde 37,45'ten yüzde 42,22'ye yükseldi. Böylece 32 GB RAM, yüzde 37,82 seviyesine gerileyen 16 GB RAM'in önüne geçti. Başka bir ifadeyle 32 GB RAM, Eylül ayında Steam kullanıcıları arasında en yaygın sistem belleği kapasitesi oldu.

Ekran çözünürlüğü tarafında da dikkat çekici bir değişim yaşandı. 2560x1440 çözünürlük kullanan sistemlerin oranı yüzde 21,86'dan yüzde 27,04'e yükseldi. Buna karşılık 1920x1080 çözünürlüğün kullanım oranı yüzde 50,52'den yüzde 47,91'e geriledi. Böylece Full HD hâlâ Steam'deki en yaygın çözünürlük olmayı sürdürse de kullanım oranı ilk kez yüzde 50 seviyesinin altına indi.

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İşlemci tarafında ise AMD'nin yükselişi devam etti. AMD işlemcilerin Steam'deki kullanım oranı yüzde 45,52'den yüzde 47,41'e çıkarken Intel'in payı yüzde 54,47'den yüzde 52,59'a geriledi. Böylece iki şirket arasındaki fark 5,18 puana kadar indi.

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