    Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 80'e varan indirim

    Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 80'e varan fırsatlar için son tarih 17-18 Ağustos. İşte Steam'de indirime giren oyunlar...

    Steam'de 'Hafta Boyu Fırsatları' başladı: Yüzde 80 indirim Tam Boyutta Gör
    Steam’in her hafta düzenlediği "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyasında bu haftanın indirimli oyunları belli oldu. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam oyun indirimleri 18 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

    Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı

    Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 17 ila 18 Ağustos'a sürecek indirim döneminde, Rust 18,99 dolar yerine 9,49 dolar, Cyberpunk 2077 44.99 dolar yerine 15.74 dolar, Sea of Thieves: 2025 Edition 27.99 dolar yerine 13.99 dolar, Dragon's Dogma 2 ise 52.49 dolar yerine 22.04 dolar fiyatla satın alınabiliyor. 

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Resident Evil 4, Street Fighter 6, Resident Evil Village, Phasmophobia ve DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  

    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı
    Rust

    18.99 dolar

    		 9.49 dolar -%50
    Northgard

    14.99 dolar

    		 2.39 dolar -%84
    Dragon's Dogma 2

    52.49 dolar

    		 22.04 dolar -%58
    The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

    14.99 dolar

    		 2.24 dolar -%85
    Monster Hunter: World

    22.49 dolar

    		 7.42 dolar -%67
    The Planet Crafter

    12.49 dolar

    		 7.49 dolar -%40
    Cyberpunk 2077

    44.99 dolar

    		 15.74 dolar -%65
    Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

    22.49 dolar

    		 15.74 dolar -%30
    Sea of Thieves: 2025 Edition

    27.99 dolar

    		 13.99 dolar -%50
    Dead by Daylight

    14.99 dolar

    		 5.99 dolar -%60
    Resident Evil 4

    29.99 dolar

    		 14.99 dolar -%50
    Resident Evil Village

    29.99 dolar

    		 7.49 dolar -%75
    Street Fighter™ 6

    29.99 dolar

    		 22.49 dolar -%25
    Stardew Valley

    5.99 dolar

    		 4.19 dolar -%30
    Phasmophobia

    10.49 dolar

    		 7.86 dolar -%25
    WWE 2K25

    59.99 dolar

    		 29.99 dolar -%50
    Human Fall Flat

    10.49 dolar

    		 3.14 dolar -%70
    DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

    5.79 dolar

    		 2.89 dolar -%50
