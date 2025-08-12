Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 80'e varan indirim

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı
Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 17 ila 18 Ağustos'a sürecek indirim döneminde, Rust 18,99 dolar yerine 9,49 dolar, Cyberpunk 2077 44.99 dolar yerine 15.74 dolar, Sea of Thieves: 2025 Edition 27.99 dolar yerine 13.99 dolar, Dragon's Dogma 2 ise 52.49 dolar yerine 22.04 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Resident Evil 4, Street Fighter 6, Resident Evil Village, Phasmophobia ve DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|Rust
|
18.99 dolar
|9.49 dolar
|-%50
|Northgard
|
14.99 dolar
|2.39 dolar
|-%84
|Dragon's Dogma 2
|
52.49 dolar
|22.04 dolar
|-%58
|The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
|
14.99 dolar
|2.24 dolar
|-%85
|Monster Hunter: World
|
22.49 dolar
|7.42 dolar
|-%67
|The Planet Crafter
|
12.49 dolar
|7.49 dolar
|-%40
|Cyberpunk 2077
|
44.99 dolar
|15.74 dolar
|-%65
|Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
|
22.49 dolar
|15.74 dolar
|-%30
|Sea of Thieves: 2025 Edition
|
27.99 dolar
|13.99 dolar
|-%50
|Dead by Daylight
|
14.99 dolar
|5.99 dolar
|-%60
|Resident Evil 4
|
29.99 dolar
|14.99 dolar
|-%50
|Resident Evil Village
|
29.99 dolar
|7.49 dolar
|-%75
|Street Fighter™ 6
|
29.99 dolar
|22.49 dolar
|-%25
|Stardew Valley
|
5.99 dolar
|4.19 dolar
|-%30
|Phasmophobia
|
10.49 dolar
|7.86 dolar
|-%25
|WWE 2K25
|
59.99 dolar
|29.99 dolar
|-%50
|Human Fall Flat
|
10.49 dolar
|3.14 dolar
|-%70
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|
5.79 dolar
|2.89 dolar
|-%50