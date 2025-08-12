Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 80'e varan indirim

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam’in her hafta düzenlediği "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyasında bu haftanın indirimli oyunları belli oldu. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam oyun indirimleri 18 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 17 ila 18 Ağustos'a sürecek indirim döneminde, Rust 18,99 dolar yerine 9,49 dolar, Cyberpunk 2077 44.99 dolar yerine 15.74 dolar, Sea of Thieves: 2025 Edition 27.99 dolar yerine 13.99 dolar, Dragon's Dogma 2 ise 52.49 dolar yerine 22.04 dolar fiyatla satın alınabiliyor.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var 2 gün önce eklendi

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Resident Evil 4, Street Fighter 6, Resident Evil Village, Phasmophobia ve DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı Rust 18.99 dolar 9.49 dolar -%50 Northgard 14.99 dolar 2.39 dolar -%84 Dragon's Dogma 2 52.49 dolar 22.04 dolar -%58 The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition 14.99 dolar 2.24 dolar -%85 Monster Hunter: World 22.49 dolar 7.42 dolar -%67 The Planet Crafter 12.49 dolar 7.49 dolar -%40 Cyberpunk 2077 44.99 dolar 15.74 dolar -%65 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 22.49 dolar 15.74 dolar -%30 Sea of Thieves: 2025 Edition 27.99 dolar 13.99 dolar -%50 Dead by Daylight 14.99 dolar 5.99 dolar -%60 Resident Evil 4 29.99 dolar 14.99 dolar -%50 Resident Evil Village 29.99 dolar 7.49 dolar -%75 Street Fighter™ 6 29.99 dolar 22.49 dolar -%25 Stardew Valley 5.99 dolar 4.19 dolar -%30 Phasmophobia 10.49 dolar 7.86 dolar -%25 WWE 2K25 59.99 dolar 29.99 dolar -%50 Human Fall Flat 10.49 dolar 3.14 dolar -%70 DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 5.79 dolar 2.89 dolar -%50

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 80 indirim

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: