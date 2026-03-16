Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Tam Boyutta Gör Steam’in her hafta düzenlediği "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyasında bu haftanın indirimli oyunları belli oldu. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam oyun indirimleri 19 Mart tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 19 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde, Titan Quest II, 17,99 dolar yerine 14.39 dolar, Dead Space 3 19.99 dolar yerine 3.99 dolar, Arma 3 29.99 dolar yerine 11.99 dolar, FC26 ise 69.99 dolar yerine 20.99 dolar fiyatla satın alınabiliyor.

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Battlefield 1, Grand Theft Auto V, Battlefield V gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Dead Space 2 19.99 dolar 3.99 dolar -%80 Dead Space 3 19.99 dolar 3.99 dolar -%80 Arma 3 29.99 dolar 11.99 dolar -%60 Titan Quest 2 17.99 dolar 14.39 dolar -%20 Grand Theft Auto V Enhanced 44.39 dolar 19.79 dolar -%56 A Way Out 29.99 dolar 2.99 dolar -%90 NBA 2K26 79.99 dolar 19.99 dolar -%75 STAR WARS Jedi: Survivor 69.99 dolar 6.99 dolar -%90 Need for Speed Heat 69.99 dolar 3.49 dolar -%95 Need for Speed Unbound 69.99 dolar 6.99 dolar -%90 EA SPORTS FC 26 69.99 dolar 20.99 dolar -%70 NieR:Automata 31.99 dolar 12.79 dolar -%60 Valheim 13.19 dolar 6.59 dolar -%50 Satisfactory 18.99 dolar 13.29 dolar -%30 Crusader Kings III 34.99 dolar 10.49 dolar -%70

