Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı
Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 19 Mart'a kadar sürecek indirim döneminde, Titan Quest II, 17,99 dolar yerine 14.39 dolar, Dead Space 3 19.99 dolar yerine 3.99 dolar, Arma 3 29.99 dolar yerine 11.99 dolar, FC26 ise 69.99 dolar yerine 20.99 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Battlefield 1, Grand Theft Auto V, Battlefield V gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Dead Space 2
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|-%80
|Dead Space 3
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|-%80
|Arma 3
|29.99 dolar
|11.99 dolar
|-%60
|Titan Quest 2
|17.99 dolar
|
14.39 dolar
|-%20
|Grand Theft Auto V Enhanced
|44.39 dolar
|19.79 dolar
|-%56
|A Way Out
|29.99 dolar
|2.99 dolar
|-%90
|NBA 2K26
|79.99 dolar
|19.99 dolar
|-%75
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99 dolar
|6.99 dolar
|-%90
|Need for Speed Heat
|69.99 dolar
|3.49 dolar
|-%95
|Need for Speed Unbound
|69.99 dolar
|6.99 dolar
|-%90
|EA SPORTS FC 26
|69.99 dolar
|20.99 dolar
|-%70
|NieR:Automata
|31.99 dolar
|12.79 dolar
|-%60
|Valheim
|13.19 dolar
|6.59 dolar
|-%50
|Satisfactory
|18.99 dolar
|13.29 dolar
|-%30
|Crusader Kings III
|34.99 dolar
|10.49 dolar
|-%70
