Steam'de "Hafta Ortası Fırsatları" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Steam "Hafta Ortası Fırsatları" başladı
Steam "Hafta Ortası Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 13 Nisan'a kadar sürecek indirim döneminde, Frostpunk 2 20.99 dolar yerine 10.49 dolar, Resident Evil Village 29.99 dolar yerine 7.49 dolar, Subnautica 5.24 dolar, The Testament of Sherlock Holmes ise 1.19 dolara satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Grand Theft Auto V Enhanced, The Long Dark, The Planet Crafter gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Frostpunk 2
|20.99 dolar
|10.49 dolar
|%50
|The Planet Crafter
|11.99 dolar
|5.99 dolar
|%50
|Resident Evil 6
|14.99 dolar
|3.74 dolar
|%75
|Resident Evil Village
|29.99 dolar
|7.49 dolar
|%75
|Resident Evil 2
|29.99 dolar
|7.49 dolar
|%75
|Resident Evil 3
|29.99 dolar
|2.99 dolar
|%90
|The Long Dark
|14.49 dolar
|1.44 dolar
|%90
|MotoGP 25
|59.99 dolar
|11.99 dolar
|%80
|Euro Truck Simulator 2
|10.09 dolar
|2.52 dolar
|%75
|Batman: The Enemy Within - The Telltale Series
|7.99 dolar
|3.99 dolar
|%50
|Car Dealership Simulator
|2.00 dolar
|1.70 dolar
|%15
|Subnautica
|20.99 dolar
|5.24 dolar
|%75
|Subnautica: Below Zero
|20.99 dolar
|5.24 dolar
|%75
|The Testament of Sherlock Holmes
|11.99 dolar
|1.19 dolar
|%90
|Monster Hunter Wilds
|52.49 dolar
|28.86 dolar
|%45
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99 dolar
|14.99 dolar
|%50
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz