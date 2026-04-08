    Steam'de "Hafta Ortası Fırsatları" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

    Steam'de "Hafta Ortası Fırsatları" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 13 Nisan. İşte Steam'de indirime giren oyunlar... 

    Steam'de 'Hafta Ortası Fırsatları' başladı: Yüzde 90 indirim Tam Boyutta Gör
    Steam’in her hafta düzenlediği "Hafta Ortası Fırsatları" kampanyasında bu haftanın indirimli oyunları belli oldu. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam oyun indirimleri 13 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Hafta Ortası Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

    Steam "Hafta Ortası Fırsatları" başladı

    Steam "Hafta Ortası Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 13 Nisan'a kadar sürecek indirim döneminde, Frostpunk 2 20.99 dolar yerine 10.49 dolar, Resident Evil Village 29.99 dolar yerine 7.49 dolar, Subnautica 5.24 dolar, The Testament of Sherlock Holmes ise 1.19 dolara satın alınabiliyor.

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Grand Theft Auto V Enhanced, The Long Dark, The Planet Crafter gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Frostpunk 2 20.99 dolar 10.49 dolar %50
    The Planet Crafter 11.99 dolar 5.99 dolar %50
    Resident Evil 6 14.99 dolar 3.74 dolar %75
    Resident Evil Village 29.99 dolar 7.49 dolar %75
    Resident Evil 2 29.99 dolar 7.49 dolar %75
    Resident Evil 3 29.99 dolar 2.99 dolar %90
    The Long Dark 14.49 dolar 1.44 dolar %90
    MotoGP 25 59.99 dolar 11.99 dolar %80
    Euro Truck Simulator 2 10.09 dolar 2.52 dolar %75
    Batman: The Enemy Within - The Telltale Series 7.99 dolar 3.99 dolar %50
    Car Dealership Simulator 2.00 dolar 1.70 dolar %15
    Subnautica 20.99 dolar 5.24 dolar %75
    Subnautica: Below Zero 20.99 dolar 5.24 dolar %75
    The Testament of Sherlock Holmes 11.99 dolar 1.19 dolar %90
    Monster Hunter Wilds 52.49 dolar 28.86 dolar %45
    Grand Theft Auto V Enhanced 29.99 dolar 14.99 dolar %50
