Steam'de "Sonbahar İndirimleri" başladı: Yüzde 95'e varan indirim

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Tam Boyutta Gör Steam'in her yıl düzenlediği "Sonbahar İndirimleri" resmen başladı. Kampanyada yüzlerce oyunda %95'e varan çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam Sonbahar İndirimleri 8 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam indirimleri kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

Steam "Sonbahar İndirimi" başladı

Steam'deki yeni fırsat dönemi kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 8 Ekim tarihine kadar sürecek indirim döneminde, Far Cry 6 47.99 dolar yerine 4.79 dolar, Kingdom Come: Deliverance II 44.99 dolar yerine 17.99 dolar, Cyberpunk 2077 13.49 dolar, Mount & Blade II: Bannerlord ise 9.99 dolara satın alınabiliyor.

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İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Ready or Not, Ori and the Will of the Wisps, PlateUp!, Dead by Daylight, Warhammer 40,000: Space Marine 2, The Outlast Trials ve Mirror's Edge Catalyst gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam Sonbahar İndirimleri Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99 dolar 9.90 dolar -%75 Dead by Daylight 14.99 dolar 5.99 dolar -%60 Ready or Not 28.99 dolar 14.49 dolar -%50 Far Cry 6 47.99 dolar 4.79 dolar -%90 Cyberpunk 2077 44.99 dolar 13.49 dolar -%70 Kingdom Come: Deliverance II 44.99 dolar 17.99 dolar -%60 ARC Raiders 39.99 dolar 19.99 dolar -%50 Ori and the Will of the Wisps 29.99 dolar 2.99 dolar -%90 Mount & Blade II: Bannerlord 19.99 dolar 9.99 dolar -%50 The Forest 10.49 dolar 2.20 dolar -%75 The Outlast Trials 18.99 dolar 1.89 dolar -%90 Grand Theft Auto V Enhanced 29.99 dolar 14.99 dolar -%50 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 23.99 dolar 2.39 dolar -%90 Mirror's Edge Catalyst 19.99 dolar 0.99 dolar -%95 The Ascent 14.99 dolar 1.49 dolar -%90 PlateUp! 10.49 dolar 1.04 dolar -%90

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Steam'de "Sonbahar İndirimleri" başladı: Yüzde 95'e varan indirim

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