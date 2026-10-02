Steam'de "Sonbahar İndirimleri" başladı: Yüzde 95'e varan indirim

Steam "Sonbahar İndirimi" başladı
Steam'deki yeni fırsat dönemi kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 8 Ekim tarihine kadar sürecek indirim döneminde, Far Cry 6 47.99 dolar yerine 4.79 dolar, Kingdom Come: Deliverance II 44.99 dolar yerine 17.99 dolar, Cyberpunk 2077 13.49 dolar, Mount & Blade II: Bannerlord ise 9.99 dolara satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Ready or Not, Ori and the Will of the Wisps, PlateUp!, Dead by Daylight, Warhammer 40,000: Space Marine 2, The Outlast Trials ve Mirror's Edge Catalyst gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99 dolar
|9.90 dolar
|-%75
|Dead by Daylight
|14.99 dolar
|5.99 dolar
|-%60
|Ready or Not
|28.99 dolar
|14.49 dolar
|-%50
|Far Cry 6
|47.99 dolar
|4.79 dolar
|-%90
|Cyberpunk 2077
|44.99 dolar
|13.49 dolar
|-%70
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99 dolar
|17.99 dolar
|-%60
|ARC Raiders
|39.99 dolar
|19.99 dolar
|-%50
|Ori and the Will of the Wisps
|29.99 dolar
|2.99 dolar
|-%90
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99 dolar
|9.99 dolar
|-%50
|The Forest
|10.49 dolar
|2.20 dolar
|-%75
|The Outlast Trials
|18.99 dolar
|1.89 dolar
|-%90
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99 dolar
|14.99 dolar
|-%50
|The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
|23.99 dolar
|2.39 dolar
|-%90
|Mirror's Edge Catalyst
|19.99 dolar
|0.99 dolar
|-%95
|The Ascent
|14.99 dolar
|1.49 dolar
|-%90
|PlateUp!
|10.49 dolar
|1.04 dolar
|-%90
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