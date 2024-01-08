Steam'de yeni rekor kırıldı: Eş zamanlı oyuncu sayısı 33 milyonu geçti!

En çok oynanan oyun CS 2!
Bu hafta sonunun en çok oynanan oyunu Counter-Strike 2 oldu. CS2, 1.2 milyon eş zamanlı oyuncuyla listede yer alırken, Dota 2, 730.000’den fazla oyuncuyla ikinci sırada yerini aldı. Diğer yüksek performans gösteren oyunlar, 500.000’den fazla oyuncuyla PUBG ve 300.000 eş zamanlı oyuncuya ulaşan Baldur’s Gate 3 oldu. İlk 10’un geri kalanı, bağımsız korku Lethal Company, shooter oyunu Team Fortress 2, destansı suç oyunu GTA V, multiplayer hayatta kalma oyunu Rust ve FPS oyunu Call of Duty oldu. Bu oyunlar hafta sonu en az 140.000 eş zamanlı oyuncuyu geçti.
Steam, 2023’te 14.000’den fazla oyuna ev sahipliği yaptı. Starfield, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3 gibi listelerde zirveye ulaşan oyunların yanı sıra çok sayıda yeni oyun platforma geldi. Ancak, 2023 sonlarına doğru dolara geçmesiyle kullanıcılarını kaybetti. Epic Games oyunları hâlâ TL bazında satışta ve oyun indirimleri ile oyuncuların dikkatini çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.