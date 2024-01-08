Steam'de yeni rekor kırıldı: Eş zamanlı oyuncu sayısı 33 milyonu geçti!

Tam Boyutta Gör Steam Database’in paylaşımına göre, Steam, bu hafta sonu tam 33.675.229 eş zamanlı kullanıcıya ulaştı. Rekorun kırıldığı sırada, bu oyuncuların 10.6 milyonu oyundaydı. Peki, bu hafta sonu en çok hangi oyunlar oynandı?

En çok oynanan oyun CS 2!

Bu hafta sonunun en çok oynanan oyunu Counter-Strike 2 oldu. CS2, 1.2 milyon eş zamanlı oyuncuyla listede yer alırken, Dota 2, 730.000’den fazla oyuncuyla ikinci sırada yerini aldı. Diğer yüksek performans gösteren oyunlar, 500.000’den fazla oyuncuyla PUBG ve 300.000 eş zamanlı oyuncuya ulaşan Baldur’s Gate 3 oldu. İlk 10’un geri kalanı, bağımsız korku Lethal Company, shooter oyunu Team Fortress 2, destansı suç oyunu GTA V, multiplayer hayatta kalma oyunu Rust ve FPS oyunu Call of Duty oldu. Bu oyunlar hafta sonu en az 140.000 eş zamanlı oyuncuyu geçti.

Steam'den yeni rekor: 2023'te 14.000'den fazla oyun yayınladı 5 gün önce eklendi

Steam, 2023’te 14.000’den fazla oyuna ev sahipliği yaptı. Starfield, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3 gibi listelerde zirveye ulaşan oyunların yanı sıra çok sayıda yeni oyun platforma geldi. Ancak, 2023 sonlarına doğru dolara geçmesiyle kullanıcılarını kaybetti. Epic Games oyunları hâlâ TL bazında satışta ve oyun indirimleri ile oyuncuların dikkatini çekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Steam'de yeni rekor: Eş zamanlı oyuncu sayısı 33 milyonu geçti!