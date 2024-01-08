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    Steam'de yeni rekor kırıldı: Eş zamanlı oyuncu sayısı 33 milyonu geçti!

    Dijital oyun platformu Steam, eş zamanlı kullanıcı sayısı rekorunu tazeledi. Steam'e bu hafta sonu 33 milyonun üzerinde kişi aynı anda giriş yaptı.              
    steam rekor 33 milyon eş zamanlı oyuncu Tam Boyutta Gör
    Steam Database’in paylaşımına göre, Steam, bu hafta sonu tam 33.675.229 eş zamanlı kullanıcıya ulaştı. Rekorun kırıldığı sırada, bu oyuncuların 10.6 milyonu oyundaydı. Peki, bu hafta sonu en çok hangi oyunlar oynandı?

    En çok oynanan oyun CS 2!

    Bu hafta sonunun en çok oynanan oyunu Counter-Strike 2 oldu. CS2, 1.2 milyon eş zamanlı oyuncuyla listede yer alırken, Dota 2, 730.000’den fazla oyuncuyla ikinci sırada yerini aldı. Diğer yüksek performans gösteren oyunlar, 500.000’den fazla oyuncuyla PUBG ve 300.000 eş zamanlı oyuncuya ulaşan Baldur’s Gate 3 oldu. İlk 10’un geri kalanı, bağımsız korku Lethal Company, shooter oyunu Team Fortress 2, destansı suç oyunu GTA V, multiplayer hayatta kalma oyunu Rust ve FPS oyunu Call of Duty oldu. Bu oyunlar hafta sonu en az 140.000 eş zamanlı oyuncuyu geçti.

    Steam, 2023’te 14.000’den fazla oyuna ev sahipliği yaptı. Starfield, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3 gibi listelerde zirveye ulaşan oyunların yanı sıra çok sayıda yeni oyun platforma geldi. Ancak, 2023 sonlarına doğru dolara geçmesiyle kullanıcılarını kaybetti. Epic Games oyunları hâlâ TL bazında satışta ve oyun indirimleri ile oyuncuların dikkatini çekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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