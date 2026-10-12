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    Steam'de yeni rekor kırıldı: 50 milyona yaklaşıyor!

    Steam, 11 Ekim'de eş zamanlı kullanıcı sayısını 43,5 milyona çıkararak yeni bir rekora imza attı. Platformda aynı anda oyun oynayanların sayısı ise 14,46 milyonu aştı.

    Steam'de yeni rekor kırıldı: 50 milyona yaklaşıyor! Tam Boyutta Gör
    Steam, eş zamanlı kullanıcı sayısında bir kez daha rekor kırdı. 11 Ekim Pazar günü platformda aynı anda çevrimiçi olan kullanıcı sayısı 43,5 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Böylece Steam, mart ayında ulaştığı 42 milyon seviyesini geride bırakarak yine kendi rekorunu geçmeyi başardı.

    Steam'de eş zamanlı kullanıcı rekoru kırıldı

    Paylaşılan verilere göre Steam, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.00 UTC'de, yani Türkiye saatiyle 17.00'de, 43,5 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaştı. Bu değer, platformun bugüne kadar kaydettiği en yüksek kullanıcı sayısı. Karşılaştırmak gerekirse Steam, 22 Mart 2026 tarihinde eş zamanlı kullanıcı sayısını 42,3 milyonun üzerine çıkarmıştı.

    Yeni rekor, yaklaşık yedi ay içinde 1 milyondan fazla ek kullanıcıyla platformun büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Ancak eş zamanlı kullanıcı sayısının tamamı oyun oynayan kişilerden oluşmuyor. Aynı zaman diliminde oyun içinde bulunan kullanıcı sayısı 14,46 milyon olarak kaydedildi. Geri kalan kullanıcılar ise mağazada geziniyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor veya oyun kütüphanelerini inceliyor olabilir.

    Steam'in yükselişi devam ediyor

    Steam'in yeni rekoru, tatil sezonu dışında da oyuncu sayısının artabildiğini gösteriyor. Genellikle yıl sonu indirimleri ve tatil dönemleriyle birlikte kullanıcı hareketliliğinin yükselmesi beklenirken platform, ekim ayında yeni bir zirveye ulaştı.

    Yeni çıkan büyük bütçeli oyunlar ve Steam'in PC oyuncuları için temel platformlardan biri haline gelmesi de bu büyümeyi destekleyen unsurlar arasında. Ayrıca Valve'ın Steam Deck gibi taşınabilir oyun cihazları ve Steam Frame gibi yeni donanım projeleriyle ekosistemini genişletmesi, platformun gelecekteki kullanıcı trafiğine katkıda bulunabilir.

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