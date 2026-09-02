Steam Deck kütüphanesinde yeni rekor: İşte güncel durum

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Tam Boyutta Gör Valve'ın Steam Deck ve SteamOS ekosistemi büyümeye devam ediyor. Paylaşılan güncel verilere göre Steam Deck uyumluluk sisteminde Verified ve Playable olarak sınıflandırılan oyunların toplam sayısı 30 bin eşiğini aşmış durumda.

Steam Deck uyumlu oyun sayısı 30 bini geçti

SteamDB verilerine göre şu anda 21.078 oyun Steam Deck Playable, 8.975 oyun ise Steam Deck Verified olarak listeleniyor. Böylece iki kategorideki toplam oyun sayısı 30 bini geçmiş oluyor. Kaçıranlar için Verified etiketi, oyunların Steam Deck üzerinde Valve'ın belirlediği uyumluluk kriterlerini karşılayarak ek ayar gerektirmeden çalıştığını gösteriyor.

Playable kategorisindeki oyunlar ise çalışmasına rağmen kontrolcü yapılandırması, başlatıcı kullanımı veya bazı ayarlamalar gibi ek işlemler gerektirebiliyor. Öte yandan listede 6.846 Steam Deck Unsupported ve 4.494 SteamOS Unsupported oyun bulunuyor. Valve, Steam kütüphanesindeki yapımları test etmeye ve mevcut uyumluluk derecelendirmelerini güncellemeye devam ediyor.

Steam'in en popüler oyunlarında durum nasıl?

ProtonDB tarafından paylaşılan verilere göre Steam'deki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına sahip ilk 100 oyunun yüzde 46'sı Steam Deck'te oynanabilir durumda. Bu grubun yüzde 15'i Verified, yüzde 31'i ise Playable kategorisinde yer alıyor. Desteklenmeyen oyunların oranı ise yüzde 19 seviyesinde. Steam Deck uyumluluğu yalnızca bir oyunun Proton üzerinden açılıp açılmamasına göre belirlenmiyor.

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Kontrolcü desteği, metinlerin okunabilirliği, varsayılan grafik ayarları, ekran çözünürlüğü, üçüncü taraf başlatıcılar, ara yazılımlar ve hile karşıtı sistemler de değerlendirmede etkili oluyor.

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