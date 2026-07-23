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    Steam Deck satışları resmen çakıldı: Yarı yarıya düşüş

    Steam Deck OLED modellerine gelen yüksek zamların ardından el konsolunun satışları resmen çakıldı. Tahminlere göre haftalık satışlar iki kata kadar geriledi.   

    Steam Deck satışları resmen çakıldı: Yarı yarıya düşüş Tam Boyutta Gör
    Valve'ın Mayıs ayında Steam Deck OLED modellerine yaptığı yüksek fiyat artışının ardından satışlarda dikkat çekici bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Boiling Steam tarafından paylaşılan analize göre haftalık Steam Deck satışları önceki döneme kıyasla yüzde 82'ye varan oranda gerilemiş olabilir.

    Fiyat artışı sonrası talep zayıfladı

    Kaçıranlar için Valve, 27 Mayıs'ta Steam Deck OLED modellerinin fiyatlarını önemli ölçüde artırmıştı. 512 GB modelin fiyatı 549 dolardan 789 dolara yükselirken yüzde 44 zam gördü. 1TB model ise 649 dolardan 949 dolara çıkarak yaklaşık yüzde 46 zamlandı. Şirket, fiyat artışını yükselen bellek ve depolama maliyetleriyle açıklamıştı.

    Bu artışla birlikte Steam Deck OLED modellerinin fiyatı 1.000 dolar seviyesine yaklaşırken, talebin de zayıfladığı öne sürülüyor. Boiling Steam'in analizi, Valve'ın resmi satış verilerine değil Steam mağazasındaki gelir sıralamaları, tahmini gelir aralıkları ve ortalama satış fiyatlarına dayanıyor. Bu nedenle paylaşılan rakamlar resmi olarak doğrulanmış değil.

    Analize göre Steam Deck daha önce haftalık yaklaşık 11.000 ila 18.000 adet satıyordu. Günümüzde ise bu rakamın 1.400 ile 3.000 adet seviyesine gerilediği tahmin ediliyor. Bu da satışlarda en fazla yüzde 82'lik düşüş anlamına geliyor.

    Steam sıralamasında da geriledi

    SteamDB verileri de cihazın mağaza sıralamasında gerilediğini gösteriyor. Haziran başında Steam'in en çok gelir elde eden ürünleri arasında dördüncü sıraya kadar yükselen Steam Deck, sonraki haftalarda altıncı, beşinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sıralara düştü. Temmuz ortasında ise cihaz 16. sıraya kadar geriledi. Son haftada yeniden dokuzuncu sıraya yükselerek bir miktar toparlanma işareti gösterse de önceki performansının oldukça gerisinde. 

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