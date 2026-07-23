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    Steam'den hediye sistemi ve istek listesine büyük güncelleme

    Valve, Steam için hediye gönderme ve istek listesi özelliklerini yeniledi. Güncellemeyle hesap açmadan oyun satın almak ve istek listesini kategorilere ayırmak mümkün hale geliyor.

    Steam'den hediye sistemi ve istek listesine büyük güncelleme Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte Steam Hediye Kartı programında önemli bir değişikliğe giden Valve, şimdi de hediye gönderme ve istek listesi özelliklerini yeniledi. Yapılan değişiklikler, hem oyun hediye etme sürecini daha pratik hale getiriyor hem de uzun istek listelerini düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

    E-posta üzerinden hediye edilebilecek

    Güncellemenin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, misafir (guest) hesabıyla oyun satın alma desteği oldu. Daha önce misafir kullanıcılar yalnızca Steam hediye kartları ve Steam donanımları satın alabiliyordu. Artık Steam hesabı oluşturmadan doğrudan oyun satın alıp hediye etmek de mümkün olacak. Ayrıca Valve, oyun hediye etme sistemini de önemli ölçüde yeniledi.

    Kullanıcılar artık alıcının Steam hesabını bilmek zorunda kalmadan oyunları doğrudan e-posta yoluyla gönderebilecek. Sistem, e-posta üzerinden bir bağlantı oluşturacak ve alıcı bu bağlantıyla hediyesini hesabına ekleyebilecek. Ancak bu özellik bazı koşullarla geliyor. Gönderici ve alıcının aynı ülkede bulunması gerekiyor. Ayrıca hediye edilen oyun 30 gün içerisinde kabul edilmezse satın alma işlemi otomatik olarak iptal edilerek ücret iade edilecek.

    Öte yandan farklı ülkelerdeki kullanıcılara hediye gönderme sistemi de geliştirildi. Bu durumda tarafların Steam'de arkadaş olması gerekiyor. Valve, ödeme sırasında oyunun fiyatını alıcının bulunduğu bölgeye göre otomatik olarak hesaplayacağını belirtiyor.

    İstek listeleri artık daha düzenli

    Steam'in istek listesi (Wishlist) özelliği de kapsamlı yenilikler kazandı. Kullanıcılar artık listelerindeki oyunları istedikleri isimlerle oluşturabilecekleri kategorilere ayırabilecek. Böylece örneğin "RPG", "Çıkmasını Beklediklerim", "İndirim Beklediklerim" veya "Kooperatif Oyunlar" gibi özel klasörler oluşturmak mümkün olacak.

    Valve, güncellemeyle birlikte istek listesine çeşitli küçük geliştirmeler de ekledi. Kullanıcılar artık tüm istek listeleri veya belirli kategoriler için paylaşılabilir bağlantılar oluşturabiliyor. 

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