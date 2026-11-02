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    Steam Donanım Anketi açıkladı: İşte en popüler ekran kartları

    Steam'in Ekim 2026 donanım anketi açıklandı. RTX 5070 zirveyi RTX 3060'ya kaptırırken, 16 GB RAM kullanan sistemlerin payı artış gösterdi. İşte detaylar...     

    Steam Donanım Anketi açıkladı: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    Valve, Steam kullanıcılarının donanım ve yazılım tercihlerini gösteren Ekim 2026 donanım anketinin sonuçlarını paylaştı. Geçtiğimiz ay RTX 5070'in büyük bir sıçrama yaparak zirveye yerleştiği ekran kartı listesinde bu kez RTX 3060 yeniden ilk sıraya çıktı. Bellek tarafında ise 16 GB RAM kullanan sistemlerin payı artarken, 32 GB RAM yapılandırmaları önemli ölçüde geriledi.

    Steam'de en popüler ekran kartı RTX 3060 oldu

    Ekim 2026 verilerine göre Nvidia GeForce RTX 3060, yüzde 3,78 kullanım payıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Geçtiğimiz ay yüzde 6,15 seviyesine kadar yükselen RTX 5070 ise yüzde 2,37'lik düşüşün ardından yüzde 3,78'e geriledi. İki ekran kartının yuvarlanmış kullanım oranları aynı görünse de RTX 3060 sıralamada ilk sırayı almayı başardı.

    Üçüncü sırada yüzde 3,60 ile RTX 4060 Laptop GPU bulunuyor. Masaüstü RTX 4060 ise yüzde 3,51 payla dördüncü sırada. RTX 3050 yüzde 3,25 ile beşinci sıraya yerleşirken, RTX 5060 yüzde 3,15 seviyesine geriledi. RTX 5060 Ti'nin payı da yüzde 2,70 olarak ölçüldü. Ekim 2026'nın en popüler ekran kartları şöyle:

    • NVIDIA GeForce RTX 3060 – %3,78
    • NVIDIA GeForce RTX 5070 – %3,78
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %3,60
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 – %3,51
    • NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3,25
    • NVIDIA GeForce RTX 5060 – %3,15
    • NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti – %2,70
    • NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU – %2,68
    • NVIDIA GeForce GTX 1650 – %2,44
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %2,30

    16 GB RAM kullanımı artarken 32 GB geriledi

    Anketin bellek tarafında da önemli değişimler yaşandı. 16GB RAM kullanan sistemlerin payı 3,60 puan artarak yüzde 41,42'ye ulaştı ve en yaygın bellek yapılandırması olmayı sürdürdü. Buna karşılık 32GB RAM kullanan sistemlerin payı 5,16 puan düşerek yüzde 37,06'ya geriledi. Bu değişimde artan bellek maliyetleri ve üreticilerin daha düşük kapasiteli RAM yapılandırmalarına yönelmesi etkili olmuş olabilir.

    Ayrıca ekran kartı belleği tarafında 8 GB kapasitenin yeniden en yaygın seçenek haline geldiği, 16 GB modellerin payında ise düşüş yaşandığı belirtiliyor. İşlemci tarafında Intel'in payı yüzde 53,48'e yükselirken AMD yüzde 46,51'e geriledi. İşletim sistemi dağılımında ise Windows 11, yüzde 77,38 kullanım oranıyla yükselişini sürdürdü. Windows 10'un payı yüzde 22,53'e düştü.

    Steam donanım anketinin gönüllü katılıma dayalı olduğunu ve sonuçların her ay değişebildiğini de belirtelim. Bu nedenle veriler, tüm PC pazarını değil Steam kullanıcılarının donanım tercihlerini yansıtıyor.

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