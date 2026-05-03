Steam Donanım Anketi açıklandı (Nisan 2026): İşte en popüler ekran kartları

Tam Boyutta Gör Steam, Nisan 2026 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını paylaştı. Yeni verilere göre, ekran kartı pazarındaki dengeler büyük ölçüde sabit kalırken, yeni nesil GPU'lar yavaş bir şekilde yükselişini sürdürüyor. İşte ekran kartın tercihlerine, işlemci markalarının payından işletim sistemi kullanım oranlarına kadar pek çok alanda en çok kullanılan donanım ve yazılımlar...

Steam'in Nisan 2026 ekran kartı verilerine göre, GeForce RTX 3060, %4,15 kullanım oranıyla kullanıcıların en çok tercih ettiği ekran kartı oldu. Hemen arkasından %4,05 ile GeForce RTX 4060 geliyor. Üçüncü sırada ise %3,98 ile dizüstü segmentte yer alan GeForce RTX 4060 Laptop GPU bulunuyor. Geçtiğimiz ay dikkat çeken modellerden biri olan GeForce RTX 5070 ise %3,01 seviyesine gerilemiş durumda.

Buna karşın GeForce RTX 5060 %2,71’e yükselerek yeni nesil kartlar arasında büyümeye devam ediyor. Listenin devamında GeForce GTX 1650 (%2,70), GeForce RTX 4060 Ti (%2,57) ve GeForce RTX 3060 Ti (%2,42) gibi modeller yer alıyor. Ayrıca genel tablo, RTX 30 ve RTX 40 serisinin hâlâ geniş bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu gösteriyor.

GeForce RTX 3060 – %4,15

GeForce RTX 4060 – %4,05

GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %3,98

GeForce RTX 3050 – %3,20

GeForce RTX 5070 – %3,01

GeForce RTX 5060 – %2,71

GeForce GTX 1650 – %2,70

GeForce RTX 4060 Ti – %2,57

GeForce RTX 3060 Ti – %2,42

AMD Radeon Graphics – %2,37

Yeni nesil yavaş yükseliyor

İşlemci üreticileri tarafında ise tablo büyük ölçüde değişmedi. Intel %55,81 ile liderliğini korurken, AMD %44,18 seviyesinde bulunuyor. İki marka arasındaki fark oldukça dar ve rekabet dengeli şekilde devam ediyor. Ancak bunun öncesinde, Intel'in büyük bir farkla rakibinden önde olduğunu hatırlatalım.

Windows 11 yükselişini sürdürüyor

İşletim sistemi tarafında ise Windows 11 yükselişini sürdürüyor. Nisan verilerine göre Windows 11'in payı %71,80'e çıkarken, Windows 10 %27,16 seviyesine gerilemiş durumda. Bu da kullanıcıların yeni işletim sistemine geçişinin hızlandığını gösteriyor.

