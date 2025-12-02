Steam Donanım Anketi açıklandı (Kasım 2025): İşte en popüler donanımlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam, Kasım 2025 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını yayımladı. Yeni tablo, ekran kartından işletim sistemi tercihlerine, işlemci markalarının payından çekirdek yapılarındaki eğilimlere kadar pek çok alanda en çok kullanılan donanımları gösteriyor. İşte Kasım 2025'in öne çıkan detayları…

En çok kullanılan ekran kartı RTX 4060

Ekran kartı tarafında Nvidia hâlâ açık ara liderliğini sürdürüyor. Verilere göre RTX 4060 mobil GPU, yüzde 4,44 ile kasım ayının en popüler modeli oldu ve ekim ayına kıyasla 0,14 puan artış kaydetti. Onu yüzde 4,33 ile RTX 3060 takip ederken, masaüstü RTX 4060 yüzde 4,17 seviyesinde sabitlendi. RTX 3050 ve GTX 1650 modelleri ise hâlâ geniş bir kullanıcı tabanına sahip.

RTX 4060 mobil GPU – %4,44 (+0,14) RTX 3060 – %4,33 (-0,14) RTX 4060 – %4,17 (-0,02) RTX 3050 – %3,00 (-0,10) GTX 1650 – %2,93 (-0,12) RTX 4060 Ti – %2,76 (-0,09) RTX 3060 Ti – %2,49 (-0,09) RTX 3070 – %2,34 (-0,09) RTX 3060 Laptop – %2,25 (+0,03) AMD Radeon (TM) Graphics – %2,24 (+0,01) RTX 5070 – %2,01 (+0,35) RTX 4070 – %1,94 (-0,07) RTX 2060 – %1,91 (-0,13) AMD Radeon Graphics – %1,88 (-0,09) GTX 1060 – %1,86 (-0,09) Intel UHD Graphics – %1,80 (-0,08) Intel Iris Xe – %1,80 (0,00)

Windows tarafındaki kullanım oranları Kasım ayında yeniden yükselişe geçti. Windows 11 yüzde 69,20’ye ulaşarak bir önceki aya göre 2,18 puan artış elde etti. Windows 10 ise yüzde 30,66’ya gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü. Windows 7’nin payı ise neredeyse görünmez seviyede kaldı. Bu tablo, Microsoft’un yeni işletim sisteminin oyuncu kitlesi tarafından daha hızlı benimsendiğini gösteriyor.

Windows 11 64 bit – %69,20 (+2,18) Windows 10 64 bit – %30,66 (-2,17) Windows 7 64 bit – %0,09 (-0,01) Diğer – %0,05 (0,00)

Intel'in hakimiyeti sürüyor

İşlemci tarafında Intel çoğunluğu elinde tutmaya devam ediyor ancak temmuzdan kasıma uzanan süreçte düzenli bir düşüş yaşanıyor. Kasım ayında yüzde 57,30 seviyesine gerileyen Intel, ekim ayına göre 0,52 puan kaybetti. Buna karşılık AMD yüzde 42,61’e yükselerek küçük fakat istikrarlı bir artış yakaladı. Microsoft'un XTA kategorisi ise yüzde 0,09 seviyesinde kaldı.

Intel – %57,30 (-0,52) AMD – %42,61 (+0,53) Microsoft XTA – %0,09 (-0,01)

Daha detaylara inersek, çekirdek yapılarındaki eğilim de değişiyor. En yaygın yapı hâlâ 6 çekirdekli işlemciler olsa da kasım ayında yüzde 29,36’ya gerileyerek 0,27 puan kaybetti. Buna karşılık 8 çekirdekli işlemciler yüzde 25,89’a yükseldi ve ay bazında 0,47 puan artış sağladı. 4 çekirdekli işlemcilerde düşüş devam ederken 10, 12 ve 16 çekirdekli modellerde sınırlı artışlar oldu.

4 çekirdek – %13,29 (-0,65)

6 çekirdek – %29,36 (-0,27)

8 çekirdek – %25,89 (+0,47)

10 çekirdek – %6,77 (+0,14)

12 çekirdek – %5,40 (-0,07)

16 çekirdek – %5,74 (+0,18)

20 çekirdek – %1,95 (+0,16)

