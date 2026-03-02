Giriş
    Steam Donanım Anketi açıklandı (Şubat 2026): İşte en popüler donanımlar

    Steam, Şubat 2026 donanım anketi verilerini paylaştı. GPU dağılımında RTX 5070, zirveye oynarken Windows 11'in payı geriledi. İşlemci tarafında ise dengeler yeniden şekilleniyor.

    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar Tam Boyutta Gör
    Steam, Şubat 2026 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını yayımladı. Yeni tablo, ekran kartından işletim sistemi tercihlerine, işlemci markalarının payından çekirdek yapılarındaki eğilimlere kadar pek çok alanda en çok kullanılan donanımları gösteriyor. İşte Şubat 2026'nın öne çıkan detayları ve donanımları...

    RTX 5070 zirveye oynuyor

    Ekran kartı tarafında en dikkat çekici artış, Şubat ayında GeForce RTX 5070 modelinde yaşandı. Kart, yüzde 9,42 kullanım oranına ulaşarak tek ayda %6,55 artış gösterdi ve listenin zirvesine yerleşti. Üstelik bu artışın DRAM tedarik sorunlarının yaşandığı bir dönemde olduğunu hatırlatalım. RTX 5060'i ise %7,46 ile RTX 4060 ve yüzde 6,72 ile RTX 5060 takip ediyor.

    RTX 4060 Ti ve RTX 3060 gibi önceki nesil popüler modeller ise daha sınırlı artış gösterdi. Genel tabloya bakıldığında ise eski GTX 1650 ve RTX 2060 gibi modellerin payı düşmeye devam ediyor. Bu da oyuncu kitlesinin kademeli biçimde RTX 50 serisine geçtiğini gösteriyor.

    Windows 10'dan sürpriz geri dönüş

    İşletim sistemi tarafında ise beklenmedik bir değişim var. Windows 11 64 bit sürümü yüzde 58,17 seviyesine gerileyerek 12,34 puan kaybetti. Buna karşılık Windows 10 64 bit, yüzde 41,60’a çıkarak 12,23 puan artış gösterdi. Bu ani değişim,bölgesel dağılımdaki farklılıklardan kaynaklanmış olabilir. Ancak tablo, Windows 11'in kesintisiz yükseliş trendinin şimdilik kırıldığını gösteriyor.

    İşlemci üreticisi dağılımında Intel yüzde 57,04 ile liderliğini koruyor ve hafif bir artış göstermiş durumda (+0,40). AMD ise yüzde 42,95 seviyesinde ve küçük bir düşüş yaşıyor (-0,39). Genel denge büyük ölçüde korunmuş olsa da iki marka arasındaki fark hâlâ görece dar.

    Intel önde ama fark daralıyor

    Fiziksel çekirdek dağılımı tarafında da değişim yaşandı. En yaygın yapı yüzde 30,44 ile 6 çekirdekli işlemciler olmaya devam ediyor (+1,08). Ancak 8 çekirdekli sistemler yüzde 28,21'e çıkarak güçlü bir artış sergiledi (+1,77). En dikkat çekici sıçrama ise 10 çekirdekte yaşandı. Yüzde 11,50 ile tek ayda +4,15 puan artış kaydedildi. Buna karşılık 4 çekirdekli sistemler yüzde 7,66’ya gerileyerek ciddi düşüş yaşadı (-5,10).

