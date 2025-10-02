Giriş
    Steam Donanım Anketi açıklandı (Eylül 2025): İşte en popüler donanımlar

    Steam, Eylül 2025 donanım anketi sonuçlarını yayımladı. RTX 4060'ın liderliği sürerken, AMD işlemciler yükselişe geçti ve Windows 11 açık farkla önde. İşte detaylar...

    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, Eylül 2025 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini paylaştı. Yayınlanan yeni tablo, AMD ve Intel rekabeti, en popüler ekran kartları ve işletim sistemi kullanımı gibi başlıklarda önemli değişiklikleri gösteriyor. İşte Eylül 2025'in öne çıkan detayları… 

    RTX 4060 mobil zirveden düşmüyor

    Ekran kartı sıralamasında bu kez GeForce RTX 4060 Laptop GPU %4,84 kullanım oranıyla liderliği aldı. Masaüstü RTX 3060 %4,41 ile ikinci sıraya gerilerken, RTX 4060 masaüstü sürümü %4,25 ile üçüncü oldu. Popüler modeller arasında GTX 1650 (%3,09), RTX 3050 (%3,08) ve RTX 4060 Ti (%2,92) de yer aldı. Listenin alt sıralarında ise GTX 1660 gibi giriş segmenti ekran kartları bulunuyor.

    1. NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %4,84 (+0,22)
    2. NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4,41 (-0,38)
    3. NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4,25 (-0,60)
    4. NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3,08 (-0,01)
    5. NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3,09 (-0,38)
    6. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %2,92 (-0,10)
    7. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2,77 (-0,17)
    8. NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2,40 (-0,19)
    9. NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER – %1,79 (-0,11)
    10. NVIDIA GeForce RTX 5070 – %1,69 (+0,12)
    11. NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER – %1,68 (-0,08)

    Intel'de kayıp sürüyor

    İşlemci pazarında Intel, son aylardaki kayıplarını Eylül'de de sürdürdü. Intel'in kullanım oranı %58,61'e gerileyerek %1,15 düşüş gösterdi. AMD ise %41,31'e çıkarak %1,15'lik kayda değer bir artış kaydetti. Microsoft işlemciler ise %0,08 seviyesinde sabit kaldı. Ayrıca fiziksel işlemci çekirdeklerinde 8 çekirdekli işlemciler %25,28 ile en çok kullanılan yapı oldu. 6 çekirdekli işlemciler %30,65 ile zirvede kalmaya devam ederken, 10 çekirdekli işlemciler %6,77’ye geriledi.

    • Intel – %58,61 (-1,15)
    • AMD – %41,31 (+1,15)
    • Microsoft – %0,08 (0,00)

    Steam İşlemci Çekirdek Sayısı kullanımı

    • 6 çekirdek – %30,65 (+0,01)
    • 8 çekirdek – %25,28 (+0,87)
    • 4 çekirdek – %13,59 (-0,07)
    • 12 çekirdek – %5,52 (+0,03)
    • 10 çekirdek – %6,77 (-0,44)

    Windows 11 farkı açıyor

    İşletim sistemi tarafında Windows 11 64-bit yükselişini sürdürdü. Kullanım oranı %66,08'e çıkarak %2,90 artış gösterdi. Windows 10 ise düşüş trendine devam ederek %33,74'e geriledi. Aslına bakacak olursak Windows 10'un destek sonu tarihi yaklaşırken, kullanıcıların yavaş yavaş Windows 11'e geçtiği söylenebilir. Ancak donanım kısıtlamları bu geçisi yine de yavaşlatmaya devam ediyor.

    • Windows 11 64-bit – %66,08 (+2,90)
    • Windows 10 64-bit – %33,74 (-2,96)
    • Windows 2022 64-bit – %0,07 (-0,02)
    • Windows 7 64-bit – %0,07 (-0,03)
    • Diğer – %0,03 (-0,02)
