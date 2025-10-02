Steam Donanım Anketi açıklandı (Eylül 2025): İşte en popüler donanımlar

RTX 4060 mobil zirveden düşmüyor
Ekran kartı sıralamasında bu kez GeForce RTX 4060 Laptop GPU %4,84 kullanım oranıyla liderliği aldı. Masaüstü RTX 3060 %4,41 ile ikinci sıraya gerilerken, RTX 4060 masaüstü sürümü %4,25 ile üçüncü oldu. Popüler modeller arasında GTX 1650 (%3,09), RTX 3050 (%3,08) ve RTX 4060 Ti (%2,92) de yer aldı. Listenin alt sıralarında ise GTX 1660 gibi giriş segmenti ekran kartları bulunuyor.
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %4,84 (+0,22)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4,41 (-0,38)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4,25 (-0,60)
- NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3,08 (-0,01)
- NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3,09 (-0,38)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %2,92 (-0,10)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2,77 (-0,17)
- NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2,40 (-0,19)
- NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER – %1,79 (-0,11)
- NVIDIA GeForce RTX 5070 – %1,69 (+0,12)
- NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER – %1,68 (-0,08)
Intel'de kayıp sürüyor
İşlemci pazarında Intel, son aylardaki kayıplarını Eylül'de de sürdürdü. Intel'in kullanım oranı %58,61'e gerileyerek %1,15 düşüş gösterdi. AMD ise %41,31'e çıkarak %1,15'lik kayda değer bir artış kaydetti. Microsoft işlemciler ise %0,08 seviyesinde sabit kaldı. Ayrıca fiziksel işlemci çekirdeklerinde 8 çekirdekli işlemciler %25,28 ile en çok kullanılan yapı oldu. 6 çekirdekli işlemciler %30,65 ile zirvede kalmaya devam ederken, 10 çekirdekli işlemciler %6,77’ye geriledi.
- Intel – %58,61 (-1,15)
- AMD – %41,31 (+1,15)
- Microsoft – %0,08 (0,00)
Steam İşlemci Çekirdek Sayısı kullanımı
- 6 çekirdek – %30,65 (+0,01)
- 8 çekirdek – %25,28 (+0,87)
- 4 çekirdek – %13,59 (-0,07)
- 12 çekirdek – %5,52 (+0,03)
- 10 çekirdek – %6,77 (-0,44)
Windows 11 farkı açıyor
İşletim sistemi tarafında Windows 11 64-bit yükselişini sürdürdü. Kullanım oranı %66,08'e çıkarak %2,90 artış gösterdi. Windows 10 ise düşüş trendine devam ederek %33,74'e geriledi. Aslına bakacak olursak Windows 10'un destek sonu tarihi yaklaşırken, kullanıcıların yavaş yavaş Windows 11'e geçtiği söylenebilir. Ancak donanım kısıtlamları bu geçisi yine de yavaşlatmaya devam ediyor.
- Windows 11 64-bit – %66,08 (+2,90)
- Windows 10 64-bit – %33,74 (-2,96)
- Windows 2022 64-bit – %0,07 (-0,02)
- Windows 7 64-bit – %0,07 (-0,03)
- Diğer – %0,03 (-0,02)