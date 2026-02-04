Steam Donanım Anketi açıklandı (Ocak 2026): RTX 4060 tekrar zirvede

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'in Ocak 2026 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçları paylaşıldı. Güncel veriler, ekran kartı, işlemci ve işletim sistemi tarafında önceki aylara kıyasla çarpıcı değişimler içeriyor. Özellikle orta segment donanımların payı artarken, AMD işlemciler yükselişini sürdürüyor. İşte Ocak ayı verileri...

RTX 4060 tekrar zirvede

Ekran kartı tarafında GeForce RTX 4060, yüzde 4,36 pay ile yeniden en çok kullanılan model konumuna yükseldi. Onu RTX 3060 ve RTX 4060 mobil GPU izliyor. RTX 5070'in payı ise bir önceki aya göre artarak %2,87 seviyesine ulaştı ve yeni nesil kartların yavaş ama istikrarlı şekilde yükselmeye devam ediyor. RTX 5060 da artış gösteren modeller arasında yer aldı. GTX 1650 ve RTX 2060 gibi daha eski modellerde ise düşüş devam ediyor.

GeForce RTX 4060 – %4,36

– %4,36 GeForce RTX 3060 – %4,28

– %4,28 GeForce RTX 4060 mobil GPU – %3,99

– %3,99 GeForce RTX 3050 – %3,03

– %3,03 GeForce GTX 1650 – %2,75

– %2,75 GeForce RTX 4060 Ti – %2,74

– %2,74 GeForce RTX 5060 – %2,50

– %2,50 GeForce RTX 3060 Ti – %2,48

– %2,48 GeForce RTX 3070 – %2,27

– %2,27 AMD Radeon Graphics – %2,27

İşlemci tarafında Intel, Windows kullanıcıları arasında %56,64 pay ile liderliğini koruyor. Ancak AMD, %43,34 seviyesine çıkarak son aylardaki yükseliş trendini sürdürdü. Ayrıca iki marka arasındaki farkın kademeli olarak azaldığını söyleyelim. Microsoft'un özel platform payı ise oldukça sınırlı kalmaya devam ediyor.

Intel – %56,64

– %56,64 AMD – %43,34

– %43,34 Microsoft xTA – %0,01

İşletim sistemi dağılımında Windows 11, %70,51 pay ile Steam ekosisteminde baskın hâle geldi. Windows 10'un payı %29,37 seviyesinde yer alırken, Windows 7 artık istatistiksel olarak anlamlı bir konumda bulunmuyor.

Windows 11 64-bit – %70,51

– %70,51 Windows 10 64-bit – %29,37

– %29,37 Windows 7 64-bit – %0,09

