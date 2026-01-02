Steam Donanım Anketi açıklandı (Aralık 2025): RTX 3060 tekrar zirvede

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam, Aralık 2025 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını paylaştı. Yeni tablo, ekran kartından işletim sistemi tercihlerine, işlemci markalarının payından çekirdek yapılarındaki eğilimlere kadar pek çok alanda en çok kullanılan donanımları gösteriyor. İşte Aralık 2025'in öne çıkan detayları…

Radeon RX 9070 ilk kez listede, RTX 50 serisi farkı açıyor

Yeni yılın ilk verileri, ekran kartı pazarında Nvidia'nın Blackwell tabanlı RTX 50 serisiyle ivme artırdığını gösteriyor. AMD ise RDNA 4 mimarili RX 9070 modelleriyle ilk kez ankette yer aldı. Steam'de en çok kullanılan ilk beş ekran kartı, RTX 3060, RTX 4060 Laptop GPU, masaüstü RTX 4060, RTX 3050 ve GTX 1650 oldu. Bu beş model, toplamda yüzde 27'lik paya ulaşıyor.

Blackwell mimarili RTX 50 serisi ise pazar payını hızla artırıyor. Aralık 2025 itibarıyla RTX 50 ailesinin toplam payı yüzde 12,72 seviyesine ulaştı. Serinin Steam'de en yaygın modeli RTX 5070 olurken, onu RTX 5060 ve RTX 5070 Ti izliyor.

GeForce RTX 3060 - %6,53

GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %5,85

GeForce RTX 4060 - %5,84

GeForce RTX 3050 - %4,53

GeForce GTX 1650 - %4,25

GeForce RTX 4060 Ti - %3,94

GeForce RTX 3060 Ti - %3,80

GeForce RTX 3070 - %3,57

AMD Radeon Graphics - %3,49

GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %3,08

GeForce RTX 5070 - %3,05

GeForce RTX 4070 - %3,01

GeForce RTX 2060 - %2,91

AMD rakibine yaklaşıyor

CPU dağılımında ise dikkat çekici bir tablo mevcut. Aralık 2025 verilerine göre AMD, Steam'deki payını yüzde 47,27’ye yükseltirken Intel yüzde 55,47’ye geriledi. İki marka arasındaki fark, son aylarda belirgin şekilde kapanmış durumda. Bu tablo, oyuncuların Ryzen tabanlı sistemlere yöneldiğini doğruluyor. Çekirdek sayılarına bakıldığında ise 8, 6 ve 12 çekirdekli işlemciler en fazla artış gösteren segmentler arasında.

Intel - %55,47

AMD - %47,27

Intel, ekran kartı pazarında yükseliyor: Arc listelere girdi

Aralık verileri, Windows 11’in Steam tarafında açık ara baskın hâle geldiğini gösteriyor. Platformun artık %73,37'si Windows'un son sürümüne sahip. Windows 10 ise, %27,65 pay ile yola devam ediyor.

Windows 11 64 bit - %73,37

Windows 10 64 bit - %27,65

