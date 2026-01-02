Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam Donanım Anketi açıklandı (Aralık 2025): RTX 3060 tekrar zirvede

    Steam, Aralık 2025 donanım anketi verilerini paylaştı. GPU dağılımında RTX 3060 öne çıkarken yükselişi sürerken, Windows 11 önemli bir sıçrama gösterdi. İşlemci tarafında ise AMD yükselişte.

    Steam Donanım Anketi açıklandı: RTX 3060 tekrar zirvede Tam Boyutta Gör
    Steam, Aralık 2025 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını paylaştı. Yeni tablo, ekran kartından işletim sistemi tercihlerine, işlemci markalarının payından çekirdek yapılarındaki eğilimlere kadar pek çok alanda en çok kullanılan donanımları gösteriyor. İşte Aralık 2025'in öne çıkan detayları…

    Radeon RX 9070 ilk kez listede, RTX 50 serisi farkı açıyor

    Yeni yılın ilk verileri, ekran kartı pazarında Nvidia'nın Blackwell tabanlı RTX 50 serisiyle ivme artırdığını gösteriyor. AMD ise RDNA 4 mimarili RX 9070 modelleriyle ilk kez ankette yer aldı. Steam'de en çok kullanılan ilk beş ekran kartı, RTX 3060, RTX 4060 Laptop GPU, masaüstü RTX 4060, RTX 3050 ve GTX 1650 oldu. Bu beş model, toplamda yüzde 27'lik paya ulaşıyor.

    Blackwell mimarili RTX 50 serisi ise pazar payını hızla artırıyor. Aralık 2025 itibarıyla RTX 50 ailesinin toplam payı yüzde 12,72 seviyesine ulaştı. Serinin Steam'de en yaygın modeli RTX 5070 olurken, onu RTX 5060 ve RTX 5070 Ti izliyor.

    • GeForce RTX 3060 - %6,53
    • GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %5,85
    • GeForce RTX 4060 - %5,84
    • GeForce RTX 3050 - %4,53
    • GeForce GTX 1650 - %4,25
    • GeForce RTX 4060 Ti - %3,94
    • GeForce RTX 3060 Ti - %3,80
    • GeForce RTX 3070 - %3,57
    • AMD Radeon Graphics - %3,49
    • GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %3,08
    • GeForce RTX 5070 - %3,05
    • GeForce RTX 4070 - %3,01
    • GeForce RTX 2060 - %2,91

    AMD rakibine yaklaşıyor

    CPU dağılımında ise dikkat çekici bir tablo mevcut. Aralık 2025 verilerine göre AMD, Steam'deki payını yüzde 47,27’ye yükseltirken Intel yüzde 55,47’ye geriledi. İki marka arasındaki fark, son aylarda belirgin şekilde kapanmış durumda. Bu tablo, oyuncuların Ryzen tabanlı sistemlere yöneldiğini doğruluyor. Çekirdek sayılarına bakıldığında ise 8, 6 ve 12 çekirdekli işlemciler en fazla artış gösteren segmentler arasında. 

    • Intel - %55,47
    • AMD - %47,27

    Aralık verileri, Windows 11’in Steam tarafında açık ara baskın hâle geldiğini gösteriyor. Platformun artık %73,37'si Windows'un son sürümüne sahip. Windows 10 ise, %27,65 pay ile yola devam ediyor. 

    • Windows 11 64 bit - %73,37
    • Windows 10 64 bit - %27,65
    Kaynakça https://wccftech.com/amd-radeon-rx-9070-gpus-appear-on-steam-hardware-survey-for-the-first-time-behind-nvidia-rtx-5090/ https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault ayağımı gazdan çekince gelen ses fm 2008 wonderkids dikloron iğne vurulduktan sonra alkol alınır mı araç beyninden km sorgulama peugeot bipper 1.4 hdi motor ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum