Steam Donanım Anketi açıklandı (Temmuz 2025): İşte en popüler donanımlar

Intel'de kayıp sürüyor
İşlemci sıralamasından başlayacak olursak, Intel, AMD karşısındaki kan kaybetmeye devam ediyor. Temmuz ayında Intel'in kullanım oranı %59,52’ye gerileyerek %0,75'lik bir kayıp yaşadı. Buna karşın AMD tarafı %40,39'a yükselerek %0,74'lük önemli bir artış kaydetti. Bu yükseliş, AMD'nin mobil ve masaüstü işlemcilerde agresif fiyat-performans stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.
- Intel – %59,52 (-0,75)
- AMD – %40,39 (+0,74)
- Microsoft – %0,09 (+0,01)
Kullanıcıların tercih ettiği işlemcilerin saat hızlarına bakıldığında, %22,07 ile 2.3 GHz ila 2.69 GHz aralığı liderliğini sürdürüyor. Ancak bu kategoride %0,57’lik bir düşüş yaşandı. Onu %14,15 ile 3.3–3.69 GHz aralığı ve %10,72 ile 2.7–2.99 GHz aralığı takip ediyor. Öte yandan 3.7 GHz ve üzeri saat hızlarına sahip sistemlerin oranı %1,98 ile sabit kaldı.
Fiziksel işlemci çekirdek sayısında ise 6 çekirdekli işlemciler %30,17'lik oranla lider. Ancak bu segmentte %0,14’lük bir düşüş var. 8 çekirdekli işlemcilerde ise %0,41'lik artışla %24,51'e ulaşıldı. Bu da AMD'nin 8 çekirdekli Ryzen işlemcilerinin kullanım alanını genişletmeye devam ettiğini gösteriyor. 16 çekirdekli işlemciler %5,34 oranında kalırken, 10 ve 14 çekirdekli sistemlerde küçük çaplı düşüşler gözlemlendi.
RTX 4060 mobil yeniden zirvede
Haziran ayında koltuğu RTX 3060'a kaptıran GeForce RTX 4060 mobil, Temmuz'da %4,43’ten %4,99’a gerileyen RTX 3060'ın önüne geçerek %4,43’lük oranıyla yeniden listenin zirvesine yerleşti. Listenin ikinci sırasında %4,62 ile RTX 3060 yer alırken, masaüstü RTX 4060 ise %4,39 oranında kaldı. Listede diğer değişimlerden biri RTX 4070'in %2,58 ile yükselişe geçmesi. RTX 3070 modeli de uzun süredir süregelen düşüş eğilimini tersine çevirerek %2,58 oranına ulaştı. Öte yandan GTX 1650 ve RTX 3050 gibi giriş seviyesi ekran kartlarında hâlâ güçlü bir kullanıcı kitlesine sahip.
- NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4,62 (+0,05)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %4,43 (-0,56)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4,39 (-0,02)
- NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3,30 (-0,05)
- NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3,08 (-0,05)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %3,13 (+0,02)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2,69 (-0,07)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU – %2,58 (+0,03)
- NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2,58 (+0,03)
- NVIDIA GeForce RTX 4070 – %2,39 (+0,08)
- NVIDIA GeForce RTX 2060 – %2,28 (-0,01)
Windows 10 hızla düşüyor
İşletim sistemi tarafında Windows 11, yükselişini sürdürerek Temmuz ayında %62,90'a ulaştı. Bu da önceki aya kıyasla %0,35’lik bir artış anlamına geliyor. Windows 10 ise %36,96’ya gerileyerek düşüş trendini devam ettirdi. Windows 7 kullanıcı oranı sabit kalırken, "Diğer" kategorisi küçük bir artışla %0,06 oldu.
- Windows 11 64-bit – %62,90 (+0,35)
- Windows 10 64-bit – %36,96 (-0,34)
- Windows 7 64-bit – %0,10 (-0,01)
- Diğer – %0,06 (+0,01)