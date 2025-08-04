Steam Donanım Anketi açıklandı (Temmuz 2025): İşte en popüler donanımlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, Temmuz 2025 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini paylaştı. Yayınlanan yeni tablo, AMD ve Intel rekabeti, en popüler ekran kartları ve işletim sistemi kullanımı gibi başlıklarda önemli değişiklikleri gösteriyor. İşte Temmuz 2025'in öne çıkan detayları…

Intel'de kayıp sürüyor

İşlemci sıralamasından başlayacak olursak, Intel, AMD karşısındaki kan kaybetmeye devam ediyor. Temmuz ayında Intel'in kullanım oranı %59,52’ye gerileyerek %0,75'lik bir kayıp yaşadı. Buna karşın AMD tarafı %40,39'a yükselerek %0,74'lük önemli bir artış kaydetti. Bu yükseliş, AMD'nin mobil ve masaüstü işlemcilerde agresif fiyat-performans stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Intel – %59,52 (-0,75)

AMD – %40,39 (+0,74)

Microsoft – %0,09 (+0,01)

Kullanıcıların tercih ettiği işlemcilerin saat hızlarına bakıldığında, %22,07 ile 2.3 GHz ila 2.69 GHz aralığı liderliğini sürdürüyor. Ancak bu kategoride %0,57’lik bir düşüş yaşandı. Onu %14,15 ile 3.3–3.69 GHz aralığı ve %10,72 ile 2.7–2.99 GHz aralığı takip ediyor. Öte yandan 3.7 GHz ve üzeri saat hızlarına sahip sistemlerin oranı %1,98 ile sabit kaldı.

RTX 50 SUPER serisi geliyor: İşte beklenen tarih ve özellikler 1 hf. önce eklendi

Fiziksel işlemci çekirdek sayısında ise 6 çekirdekli işlemciler %30,17'lik oranla lider. Ancak bu segmentte %0,14’lük bir düşüş var. 8 çekirdekli işlemcilerde ise %0,41'lik artışla %24,51'e ulaşıldı. Bu da AMD'nin 8 çekirdekli Ryzen işlemcilerinin kullanım alanını genişletmeye devam ettiğini gösteriyor. 16 çekirdekli işlemciler %5,34 oranında kalırken, 10 ve 14 çekirdekli sistemlerde küçük çaplı düşüşler gözlemlendi.

RTX 4060 mobil yeniden zirvede

Haziran ayında koltuğu RTX 3060'a kaptıran GeForce RTX 4060 mobil, Temmuz'da %4,43’ten %4,99’a gerileyen RTX 3060'ın önüne geçerek %4,43’lük oranıyla yeniden listenin zirvesine yerleşti. Listenin ikinci sırasında %4,62 ile RTX 3060 yer alırken, masaüstü RTX 4060 ise %4,39 oranında kaldı. Listede diğer değişimlerden biri RTX 4070'in %2,58 ile yükselişe geçmesi. RTX 3070 modeli de uzun süredir süregelen düşüş eğilimini tersine çevirerek %2,58 oranına ulaştı. Öte yandan GTX 1650 ve RTX 3050 gibi giriş seviyesi ekran kartlarında hâlâ güçlü bir kullanıcı kitlesine sahip.

NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4,62 (+0,05)

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %4,43 (-0,56)

NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4,39 (-0,02)

NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3,30 (-0,05)

NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3,08 (-0,05)

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %3,13 (+0,02)

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2,69 (-0,07)

NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU – %2,58 (+0,03)

NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2,58 (+0,03)

NVIDIA GeForce RTX 4070 – %2,39 (+0,08)

NVIDIA GeForce RTX 2060 – %2,28 (-0,01)

Windows 10 hızla düşüyor

İşletim sistemi tarafında Windows 11, yükselişini sürdürerek Temmuz ayında %62,90'a ulaştı. Bu da önceki aya kıyasla %0,35’lik bir artış anlamına geliyor. Windows 10 ise %36,96’ya gerileyerek düşüş trendini devam ettirdi. Windows 7 kullanıcı oranı sabit kalırken, "Diğer" kategorisi küçük bir artışla %0,06 oldu.

Windows 11 64-bit – %62,90 (+0,35)

Windows 10 64-bit – %36,96 (-0,34)

Windows 7 64-bit – %0,10 (-0,01)

Diğer – %0,06 (+0,01)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Steam Donanım Anketi açıklandı (Temmuz 2025): İşte en popüler don

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: