Steam'e beklenen özellik: İncelemelere "donanım sekmesi" geliyor

Tam Boyutta Gör Valve, Steam arayüzünde yaptığı yeniliklere bir yenisini daha ekledi. Yayınlanan son Steam istemci beta güncellemesiyle birlikte kullanıcılar artık oyun incelemesi yazarken sistem özelliklerini de paylaşabilecek. Ayrıca anonim FPS verisi toplanacak ve Steam Deck geri bildirimleri de genişletiliyor.

Steam incelemelerine sistem özellikleri geliyor

Kaçıranlar için Steam'de bulunan kullanıcı incelemelerinde genellikle işlemci, ekran kartı ve RAM bilgileri manuel olarak paylaşılıyordu. Yeni özellikle birlikte bu süreç daha standart ve düzenli bir yapıya kavuşuyor. Böylece benzer donanıma sahip kullanıcılar daha sağlıklı karşılaştırma yapabilecek, performans şikayetlerine doğrudan optimizasyon önerileri sunulabilecek.

Tam Boyutta Gör Bu adım yalnızca oyuncular için değil, geliştiriciler için de önemli. Özellikle kullanıcı sistem verilerini doğrudan toplamayan stüdyolar, incelemeler üzerinden donanım bazlı sorunları daha net analiz edebilecek. Performans problemlerinin hangi bileşenlerde yoğunlaştığı daha görünür hâle geliyor.

Öte yandan Valve, anonim kare hızı (FPS) verisi toplama seçeneğini de beta sürecinde devreye aldı. Steam, hesapla bağlantı kurulmadan donanım bilgisi eşliğinde performans verisi toplayabilecek. Şirket bu verilerin uyumluluğu artırmak ve Steam deneyimini geliştirmek için kullanılacağını belirtiyor. İlk aşamada özellikle SteamOS cihazlarına odaklanılacak.

Steam Deck tarafında da küçük bir değişiklik var. Kullanıcılar artık bir oyunun "Deck Verified" derecelendirmesine katılmadıklarında bunun nedenini isteğe bağlı olarak belirtebilecek. Bu da doğrulama sisteminin daha sağlıklı geri bildirimlerle güncellenmesini sağlayabilir.

