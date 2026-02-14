Steam'e beklenen özellik: İncelemelere "donanım sekmesi" geliyor

Steam incelemelerine sistem özellikleri geliyor
Kaçıranlar için Steam'de bulunan kullanıcı incelemelerinde genellikle işlemci, ekran kartı ve RAM bilgileri manuel olarak paylaşılıyordu. Yeni özellikle birlikte bu süreç daha standart ve düzenli bir yapıya kavuşuyor. Böylece benzer donanıma sahip kullanıcılar daha sağlıklı karşılaştırma yapabilecek, performans şikayetlerine doğrudan optimizasyon önerileri sunulabilecek.
Öte yandan Valve, anonim kare hızı (FPS) verisi toplama seçeneğini de beta sürecinde devreye aldı. Steam, hesapla bağlantı kurulmadan donanım bilgisi eşliğinde performans verisi toplayabilecek. Şirket bu verilerin uyumluluğu artırmak ve Steam deneyimini geliştirmek için kullanılacağını belirtiyor. İlk aşamada özellikle SteamOS cihazlarına odaklanılacak.
Steam Deck tarafında da küçük bir değişiklik var. Kullanıcılar artık bir oyunun "Deck Verified" derecelendirmesine katılmadıklarında bunun nedenini isteğe bağlı olarak belirtebilecek. Bu da doğrulama sisteminin daha sağlıklı geri bildirimlerle güncellenmesini sağlayabilir.