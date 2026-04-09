Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Valve, son dönemde Steam platformuna yönelik adımlar atarken, bu kez çok daha farklı bir alana yönelmiş durumda. Daha önce oyunlar için tahmini FPS sistemi üzerinde çalılşan şirket, şimdi ise doğrudan destek süreçlerini hedef alan yeni bir yapay zeka çözümü getirmeyi planlıyor.

Ortaya çıkan dosyalara göre Valve, "SteamGPT" adını verdiği yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Ancak bu sistemin doğrudan kullanıcılara sunulan bir chatbot'tan ziyade, şirket içi bir destek aracı olması muhtemel. Sızdırılan bilgilere bakıldığında SteamGPT, görev oluşturma, veri etiketleme, model değerlendirme ve özetleme gibi işlevlere sahip.

Tam Boyutta Gör Bu da sistemin, destek ekiplerinin iş yükünü azaltmaya yönelik bir otomasyon aracı olarak konumlandığını gösteriyor. Daha dikkat çekici detay ise "SteamGPTSummary" adlı ikinci bir yapının varlığı. Bu sistemin, kullanıcı profili, güvenlik geçmişi, ülke bilgisi, Steam Guard durumu ve hatta hile geçmişi gibi hesap seviyesindeki verileri analiz edebildiği belirtiliyor.

Ayrıca sistem, Valve Trust System ile bağlantılı çalışıyor olacak. Bu da, kullanıcıların güven puanı, hesap yaşı, bağlantılı hesaplar ve davranış analizleri gibi verileri içeriyor. Özellikle Counter-Strike 2 gibi rekabetçi oyunlarda kullanılan Trust Factor sistemiyle entegrasyon ihtimali mevcut.

Aslına bakacak olursak, Valve'ın bu yönde bir adım atması şaşırtıcı değil. Platformda her gün yüz binlerce iade talebi ve on binlerce hesap kurtarma isteği işleniyor. Bu kadar büyük bir operasyonun manuel şekilde yönetilmesi ise oldukça zor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Steam'e yapay zeka geliyor: SteamGPT ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: