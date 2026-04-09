Steam'e yapay zeka geliyor: SteamGPT ortaya çıktı

Steam'e yapay zeka desteği geliyor
Ortaya çıkan dosyalara göre Valve, "SteamGPT" adını verdiği yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Ancak bu sistemin doğrudan kullanıcılara sunulan bir chatbot'tan ziyade, şirket içi bir destek aracı olması muhtemel. Sızdırılan bilgilere bakıldığında SteamGPT, görev oluşturma, veri etiketleme, model değerlendirme ve özetleme gibi işlevlere sahip.
Ayrıca sistem, Valve Trust System ile bağlantılı çalışıyor olacak. Bu da, kullanıcıların güven puanı, hesap yaşı, bağlantılı hesaplar ve davranış analizleri gibi verileri içeriyor. Özellikle Counter-Strike 2 gibi rekabetçi oyunlarda kullanılan Trust Factor sistemiyle entegrasyon ihtimali mevcut.
Aslına bakacak olursak, Valve'ın bu yönde bir adım atması şaşırtıcı değil. Platformda her gün yüz binlerce iade talebi ve on binlerce hesap kurtarma isteği işleniyor. Bu kadar büyük bir operasyonun manuel şekilde yönetilmesi ise oldukça zor.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz