    Steam'e yapay zeka geliyor: SteamGPT ortaya çıktı

    Valve'ın Steam platformu için yeni bir yapay zeka aracı geliştirdiği ortaya çıktı. "SteamGPT" olarak anılan sistem, özellikle destek ve hesap inceleme süreçlerine odaklanıyor.

    Valve, son dönemde Steam platformuna yönelik adımlar atarken, bu kez çok daha farklı bir alana yönelmiş durumda. Daha önce oyunlar için tahmini FPS sistemi üzerinde çalılşan şirket, şimdi ise doğrudan destek süreçlerini hedef alan yeni bir yapay zeka çözümü getirmeyi planlıyor.

    Steam'e yapay zeka desteği geliyor

    Ortaya çıkan dosyalara göre Valve, "SteamGPT" adını verdiği yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Ancak bu sistemin doğrudan kullanıcılara sunulan bir chatbot'tan ziyade, şirket içi bir destek aracı olması muhtemel. Sızdırılan bilgilere bakıldığında SteamGPT, görev oluşturma, veri etiketleme, model değerlendirme ve özetleme gibi işlevlere sahip.

    Bu da sistemin, destek ekiplerinin iş yükünü azaltmaya yönelik bir otomasyon aracı olarak konumlandığını gösteriyor. Daha dikkat çekici detay ise "SteamGPTSummary" adlı ikinci bir yapının varlığı. Bu sistemin, kullanıcı profili, güvenlik geçmişi, ülke bilgisi, Steam Guard durumu ve hatta hile geçmişi gibi hesap seviyesindeki verileri analiz edebildiği belirtiliyor.

    Ayrıca sistem, Valve Trust System ile bağlantılı çalışıyor olacak. Bu da, kullanıcıların güven puanı, hesap yaşı, bağlantılı hesaplar ve davranış analizleri gibi verileri içeriyor. Özellikle Counter-Strike 2 gibi rekabetçi oyunlarda kullanılan Trust Factor sistemiyle entegrasyon ihtimali mevcut.

    Aslına bakacak olursak, Valve'ın bu yönde bir adım atması şaşırtıcı değil. Platformda her gün yüz binlerce iade talebi ve on binlerce hesap kurtarma isteği işleniyor. Bu kadar büyük bir operasyonun manuel şekilde yönetilmesi ise oldukça zor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 3 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 5 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

