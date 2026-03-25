Steam'den yeni rekor: Eş zamanlı kullanıcı sayısı 42 milyona ulaştı

Tam Boyutta Gör Valve’ın dijital oyun platformu Steam, kullanıcı sayısında büyümeye devam ediyor. Platform, 22 Mart 2026 tarihinde eş zamanlı oyuncu sayısında yeni bir rekora imza attı. Paylaşılan verilere göre Steam, 42.3 milyon seviyesini aşarak kendi rekorunu bir kez daha geride bıraktı.

SteamDB, en yüksek eş zamanlı kullanıcı sayısını 42.318.602 olarak açıklarken, Steam'in resmi istatistikleri bu değeri 42.282.922 olarak gösteriyor. Her iki veri de platformun tarihindeki en yüksek seviyeye işaret ediyor. Bir önceki rekorun yalnızca birkaç ay önce, 42 milyon seviyesinde kırıldığını hatırlatalım.

Şubat 2026 gibi görece daha sakin bir döneme kıyasla, zirve noktada 1 milyondan fazla artış kaydedilmiş durumda. Ancak dikkat çeken bir diğer detay, bu kullanıcıların tamamının aktif olarak oyun oynamıyor olması. Aynı anda oyun içinde bulunan oyuncu sayısı yaklaşık 13.7 milyon seviyesinde kalıyor. Rekorun pazar gününe denk gelmesi ise sürpriz değil.

Steam’de eş zamanlı oyuncular arasında ilk 10’da yer alan olağan oyunlar bu hafta sonu çoğunlukla sabit kaldı. Counter-Strike 2 ve Dota 2 ilk iki sıraya yerleşirken, üçüncü sırada Crimson Desert bulunuyor. Devamında ise Slay the Spire 2 ve FiveM geliyor.

