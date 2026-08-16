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Tam Boyutta Gör Valve'ın yeni nesil sanal gerçeklik cihazı Steam Frame için resmi çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Ancak cihazla çıkacak Gunman Contracts – Stand Alone oyununun geliştiricisinden sürpriz bir detay paylaşıldı. Geliştiriciye göre Valve, Steam Frame için lansman tarihini açıklamaya hazırlanıyor.

Valve'ın resmi planı hâlâ yaz dönemi

Geliştirici, oyunun yayıncısı 2080 Games ile birlikte Gunman Contracts – Stand Alone'u Steam Frame ile aynı dönemde piyasaya sürmeye karar verdiklerini söyledi. Steam Frame'in çıkış tarihinin ne zaman olacağı sorulduğunda ise geliştirici, tarihin "çok yakında" olduğunu söylüyor. Ancak ANB_Seth, Valve henüz Steam Frame hakkında resmi bir bilgi paylaşmadığı için kesin bir tarih veremeyeceğini de özellikle vurguladı.

Oyunun çıkış tarihi konusunda şu an için kendilerinin bildiği tek şeyin Steam Frame ile aynı zamanda piyasaya sürülecek olması olduğu paylaşıldı. 2080 Games de daha sonra Gunman Contracts – Stand Alone'un Steam Frame ile birlikte çıkacağını doğruladı. Oyun ayrıca çıkışından itibaren SteamVR uyumlu başlıkları destekleyecek. Steam'deki oyunun sayfasında ise hâlâ "Coming soon" ifadesi yer alıyor.

Valve, Steam Frame için henüz kesin bir lansman tarihi veya satış fiyatı açıklamadı. Şirketin haziran ayında yaptığı Steamworks güncellemesinde ise cihazın "bu yaz" satışa çıkmasının planlandığı belirtilmişti. Aynı dönem için Steam Machine'in de benzer bir çıkış takvimi paylaşılmıştı. Dolayısıyla geliştiricinin son açıklaması, Valve'ın daha önce verdiği yaz dönemindeki çıkış planıyla örtüşüyor.

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Şu aşamada Steam Frame için resmi olarak bilinen tek zaman aralığı yaz dönemi. Yeni açıklamalar ise Valve'ın lansman duyurusunun artık çok uzak olmayabileceğini gösteriyor.

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Steam Frame için geri sayım başladı: İşte Valve'ın planı

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