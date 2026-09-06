Steam Frame için geri sayım başladı: Ön siparişler yakında

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Tam Boyutta Gör Valve'ın merakla beklenen Steam Frame VR başlığı için hazırlıkları hızlandırdığına yönelik yeni bir işaret ortaya çıktı. Steam mağazasının arka planında yapılan güncellemeler, şirketin cihaz için ön sipariş veya rezervasyon sürecini başlatmaya hazırlandığını gösteriyor.

Ön siparişler yakında başlıyor

Kaçıranlar için daha önce Steam Frame'in Ağustos ayının ortalarında yakın zamanda satışa çıkabileceğine yönelik iddialar ortaya çıkmış ancak Valve tarafından herhangi bir resmi tarih açıklanmamıştı. Şimdi ise Steam mağazasındaki ürün sayfasının arka planında yeni paket bilgilerinin görülmesi, çıkış hazırlıklarının ilerlediğini gösteriyor.

SteamDB tarafından takip edilen mağaza verilerine göre Steam Frame için toplam yedi farklı SKU bulunuyor. Bunlardan ikisi 3 Eylül'de güncellendi. Mevcut SKU bilgileri, Steam Frame’in birden fazla paket seçeneğiyle satışa çıkabileceğini gösteriyor. Bunlar arasında yalnızca kontrolcülerle birlikte sunulacak en az iki standart paket, ek batarya paketi içeren bir seçenek ve "Goopy Kit" olarak adlandırılan aksesuar paketine sahip en az bir versiyon bulunabilir.

Goopy Kit'in, Steam Frame için hazırlanan Ergonomic Accessories Kit olduğu belirtiliyor. Paket içerisinde kontrolcü el kayışları, üst baş bandı ve genişletilmiş ışık engelleyici gibi aksesuarların bulunması bekleniyor. Steam Frame'in 7–14 Eylül arasında satışa çıkabileceği veya en azından ön sipariş/rezervasyon sürecinin başlayabileceği belirtiliyor.

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Bununla birlikte bu tarihler Valve tarafından doğrulanmış değil. Steam Frame'in 256 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor. Valve'ın cihaz için Steam Machine'de kullanılan rezervasyon sistemine benzer bir yöntem uygulayacağı da iddialar arasında. Ancak rezervasyon sisteminin Steam Frame için kullanılacağı da henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

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Steam Frame için geri sayım başladı: Ön siparişler yakında

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