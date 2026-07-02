Steam Haziran 2026 verileri açıklandı: En popüler donanımlar

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Tam Boyutta Gör Steam'in Haziran 2026 Donanım ve Yazılım Anketi yayımlandı. Son veriler, ekran kartı sıralamasında büyük değişiklikler yaşanmadığını gösterirken, Nvidia RTX 50 serisi ekran kartları istikrarlı şekilde yaygınlaşmaya devam ediyor. İşletim sistemi tarafında ise Windows 11 yükselişini sürdürürken Windows 10'un payı gerilemeye devam etti.

RTX 3060 liderliğini koruyor

Haziran verilerine göre GeForce RTX 3060, yüzde 3,88 kullanım oranıyla Steam kullanıcıları arasında en yaygın ekran kartı olmayı sürdürdü. Ancak kartın kullanım oranı bir önceki aya göre 0,14 puan geriledi. İkinci sırada yüzde 4,02 ile GeForce RTX 4060 Laptop GPU yer alırken, masaüstü GeForce RTX 4060 ise yüzde 3,65 ile üçüncü sıradaki yerini korudu.

Öte yandan RTX 50 serisinin yükselişi devam ediyor. GeForce RTX 5070'in kullanım oranı yüzde 3,29'a çıkarken, RTX 5060 yüzde 2,81 seviyesine ulaştı. RTX 5060 mobil GPU ise aylık bazda 0,65 puanlık artışla yüzde 2,48'e yükselerek en hızlı büyüyen modellerden biri oldu. RTX 5060 Ti da yükselişini sürdürerek yüzde 2,26 kullanım oranına ulaştı. Buna karşın GTX 1650 ise, yüzde 2,63 ile yaşına rağmen en çok kullanılan ekran kartları arasında kalmayı başardı. İşte en popüler ekran kartları:

GeForce RTX 4060 Mobil GPU – %4,02 GeForce RTX 3060 – %3,88 GeForce RTX 4060 – %3,65 GeForce RTX 5070 – %3,29 GeForce RTX 3050 – %3,23 GeForce RTX 5060 – %2,81 GeForce GTX 1650 – %2,63 GeForce RTX 5060 Mobil GPU – %2,48 GeForce RTX 4060 Ti – %2,41 GeForce RTX 5060 Ti – %2,26

Intel liderliğini sürdürüyor

İşlemci tarafında büyük bir değişiklik yaşanmadı. Intel, yüzde 55,08 pazar payıyla liderliğini korurken AMD yüzde 44,92 seviyesinde yer aldı. İki şirket arasındaki fark son yılların en düşük seviyelerinde kalmayı sürdürüyor. İşletim sistemi tarafında Windows 11 büyümeye devam etti. Haziran ayında Windows 11'in kullanım oranı yüzde 74,86'ya yükselirken, Windows 10'un payı yüzde 25,04'e geriledi.

Intel: %55,08

AMD: %44,92

Windows 10 desteğinin sona yaklaşması ve yeni bilgisayarların varsayılan olarak Windows 11 ile satışa sunulması, geçiş sürecini hızlandırmaya devam ediyor.

Windows 11: %74,86

Windows 10: %25,04

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