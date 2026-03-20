Steam "İlkbahar İndirimleri" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Steam'de "İlkbahar İndirimleri" başladı
Steam "İlkbahar İndirimleri" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 26 Mart'a sürecek indirim döneminde, Clair Obscur: Expedition 33 34.99 dolar yerine 27.99 dolar, Dead by Daylight 14.99 dolar yerine 5.99 dolar, The Witcher 3: Wild Hunt 29.99 dolar yerine 5.99 dolar, Cyberpunk 2077 ise 44,99 dolar yerine 15.74 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Valheim, Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ, Diablo IV, Kingdom Come: Deliverance II, Forza Horizon 5 ve EA SPORTS FC 26gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|15.74 dolar
|-%65
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99 dolar
|35.99 dolar
|-%40
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99 dolar
|5.99 dolar
|-%80
|Clair Obscur: Expedition 33
|34.99 dolar
|27.99 dolar
|-%20
|Dead by Daylight
|14.99 dolar
|5.99 dolar
|-%60
|Hades II
|14.99 dolar
|11.24 dolar
|-%25
|Valheim
|13.19 dolar
|6.59 dolar
|-%50
|Diablo IV
|49.99 dolar
|29.99 dolar
|-%40
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99 dolar
|22.49 dolar
|-%50
|Sons Of The Forest
|4.49 dolar
|14.99 dolar
|-%70
|Forza Horizon 5
|32.78 dolar
|16.39 dolar
|-%50
|EA SPORTS FC 26
|69.99 dolar
|20.99 dolar
|-%70
|Baldur's Gate 3
|34.99 dolar
|26.24 dolar
|-%25
|ARC Raiders
|39.99 dolar
|31.99 dolar
|-%20
|Tom Clancy’s The Division 2
|23.99 dolar
|2.39 dolar
|-%90
|Dying Light
|18.00 dolar
|1.80 dolar
|-%90
|Metro: Last Light Redux
|14.99 dolar
|0.74 dolar
|-%95
|Chivalry 2
|39.99 dolar
|3.99 dolar
|-%90
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99 dolar
|6.99 dolar
|-%90
