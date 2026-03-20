Steam "İlkbahar İndirimleri" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Tam Boyutta Gör Steam'in her yıl düzenlediği ve merakla beklenen "İlkbahar İndirimleri" resmen başladı. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam Sonbahar İndirimleri 26 Mart tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "İlkbahar İndirimi" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar..

Steam "İlkbahar İndirimleri" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 26 Mart'a sürecek indirim döneminde, Clair Obscur: Expedition 33 34.99 dolar yerine 27.99 dolar, Dead by Daylight 14.99 dolar yerine 5.99 dolar, The Witcher 3: Wild Hunt 29.99 dolar yerine 5.99 dolar, Cyberpunk 2077 ise 44,99 dolar yerine 15.74 dolar fiyatla satın alınabiliyor.

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Valheim, Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ, Diablo IV, Kingdom Come: Deliverance II, Forza Horizon 5 ve EA SPORTS FC 26gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam İlkbahar İndirimleri Fırsatları Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Cyberpunk 2077 44,99 dolar 15.74 dolar -%65 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99 dolar 35.99 dolar -%40 The Witcher 3: Wild Hunt 29.99 dolar 5.99 dolar -%80 Clair Obscur: Expedition 33 34.99 dolar 27.99 dolar -%20 Dead by Daylight 14.99 dolar 5.99 dolar -%60 Hades II 14.99 dolar 11.24 dolar -%25 Valheim 13.19 dolar 6.59 dolar -%50 Diablo IV 49.99 dolar 29.99 dolar -%40 Kingdom Come: Deliverance II 44.99 dolar 22.49 dolar -%50 Sons Of The Forest 4.49 dolar 14.99 dolar -%70 Forza Horizon 5 32.78 dolar 16.39 dolar -%50 EA SPORTS FC 26 69.99 dolar 20.99 dolar -%70 Baldur's Gate 3 34.99 dolar 26.24 dolar -%25 ARC Raiders 39.99 dolar 31.99 dolar -%20 Tom Clancy’s The Division 2 23.99 dolar 2.39 dolar -%90 Dying Light 18.00 dolar 1.80 dolar -%90 Metro: Last Light Redux 14.99 dolar 0.74 dolar -%95 Chivalry 2 39.99 dolar 3.99 dolar -%90 STAR WARS Jedi: Survivor 69.99 dolar 6.99 dolar -%90

