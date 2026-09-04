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    Steam'in 2026 geliri ortaya çıktı: Kendi rekorunu kırabilir

    Alinea Analytics tarafından yayımlanan rapor, Steam'in 2026 yılında ettiği geliri ortaya çıkardı. Forza Horizon 6, Crimson Desert, Resident Evil Requiem gibi oyunlar Steam'i rekora taşıyor.

    Steam'in 2026 geliri ortaya çıktı: En çok kazandıranlardan biri Crimson Desert oldu Tam Boyutta Gör
    Alinea Analytics araştırmacıları tarafından yayımlanan rapora göre, Steam'in 2026'daki brüt geliri daha şimdiden 15 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu sayı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15'lik bir artışı temsil ediyor.

    Steam, 2026'da Kendi Rekorunu Kırabilir

    Bu aydan itibaren büyük oyunların üst üste gelmesiyle birlikte bu meblağın çok daha da yukarı çıkması bekleniyor. Nitekim analistler, Steam'in tarihinde ilk kez yıllık 20 milyar dolar geliri aşacağını öngörüyor. Üstelik bunu GTA 6'nın PC'ye geç gelecek olmasına rağmen yapacak.

    Alinea Analytics'in raporuna göre, mevcut bir seriyle bağlantılı olmayan, yeni oyunlar arasında öne çıkan yapım Crimson Desert oldu. Analistlerin hesaplamalarına göre Crimson Desert'ın Steam'in gelirine katkısı 203.3 milyon dolar oldu.

    Bu yıl Steam'in kasasını başlıca oyunlar arasında Forza Horizon 6 (Steam gelirinin 210.5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor), Resident Evil Requiem (200.9 milyon $) ve Crimson Desert yer alıyor. Diğer yandan Steam'de büyük başarı yakalayan indie (bağımsız) oyun Meccha Chameleon'un da 89.8 milyon dolar gelir getirdiği tahmin ediliyor ki bağımsız bir oyun için bu inanılmaz bir meblağ.

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