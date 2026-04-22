    Steam'in beğenilen oyunu "Control" iPhone ve iPad'e geldi

    Remedy Entertainment'ın aksiyon macera oyunu Control: Ultimate Edition, artık iPhone ve iPad'de oynanabiliyor. Mobil sürüm, yeniden tasarlanmış arayüz ve oynanış sistemleriyle geliyor.

    Altı ay önce duyurulan Control: Ultimate Edition artık Apple'ın birçok cihazında oynanabiliyor. Remedy Entertainment, sevilen 2019 aksiyon-macera oyununun bu sürümünün dokunmatik kontroller, yeniden tasarlanmış arayüz ve geliştirilmiş oynanış sistemleriyle geldiğini söylüyor.

    Control: Ultimate Edition iPhone ve iPad'de oynanabiliyor

    Control: Ultimate Edition, 2019'da çıkış yapan temel oyunu da içeren hepsi bir arada bir paket. Control'de, Federal Kontrol Bürosu’nun (FBC) yeni yöneticisi Jesse Faden rolünü üstleniyorsunuz. Kaçırılan kardeşini bulmak için kadim evi arayan Jesse, Hiss’lerin istilasıyla karşılaşır ve içerideki sırları ortaya çıkarmak için ölümcül düşmanlarla savaşmak zorundadır.

    Control'ün piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra, Remedy Entertainment, Foundation ve AWE (Altered World Events) genişletmelerini içeren Control: Ultimate Edition'ı yayınladı. DLC’ler Jesse'nin hikayesine daha fazla derinlik katıyor ve evreni genişletiyor. Ancak AWE genişletmesi, 2023'te piyasaya sürülen Control ve Alan Wake 2 arasında bir köprü görevi görüyor.

    Control: Ultimate Edition, geçen yıl 26 Mart'ta macOS’e çıkış yapmıştı. Remedy Entertainment daha önce Vision Pro için de oyunun piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Şimdi, iPhone, iPad ve Mac’in yanı sıra Apple Vision’da oynanabiliyor.

    Oyun, iPhone'larda iOS 26.1, iPad'lerde iPadOS 26.1, Mac'te macOS 14.0 veya daha yeni sürümü gerektiriyor. Ayrıca A17 Pro veya M serisi işlemciye sahip cihazlara yüklenebiliyor.

    Bu arada, serinin devam oyunu Control Resonant, bu yıl içinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'ye geliyor.

