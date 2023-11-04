Steam'in Ekim Ayı Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 ve AMD serbest düşüşte

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam, her ay kullanıcılardan alınan verilerle hazırlanan Donanım ve Yazılım Anketi'nin Ekim 2023 verilerini paylaştı. Peki işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında geçtiğimiz ay neler değişti. Gelin anketin sonuçlarına hep beraber göz atalım.

AMD ve Windows 10 serbest düşüşte

Her zaman olduğu gibi ekran kartı kategorisinden başlayacak olursak RTX 3060, Ekim ayında zirvedeki bir numaralı yerini sağlamlaştırdı. Eylül ayında GTX 1650'nin tacını çalan ekran kartı, yüzde 3,65 artışla bir kez daha ayın en iyi performans gösteren modeli oldu. Öyle ki Steam kullanıcılarının neredeyse yüzde 10'unda bulunuyor.

Tam Boyutta Gör RTX 3060'ın hemen ardından ise, RTX 2060, RTX 3070 ve GTX 1060 ve RTX 3060 Ti geliyor. Yeni nesil ekran kartları ise çoğunlukla listenin alt sıralarına yerleşti. RX 7900 XTX modelinde ufak kayıplar yaşanırken, RTX 4060 ve 4070 sırasıyla yüzde 1,24 ve 1,19 artışla iyi bir ay geçirdi. Ayrıca AMD kanadında işlerin pek de iyi gitmediğini belirtmekte fayda var.

Tam Boyutta Gör İşlemci sıralamasında Intel, Ekim ayında payını yüzde 5,62 oranında artırmayı başardı. AMD içinse yüzde 5,61'lik devasa bir düşüş söz konusu. Bu rakam bir süredir gördüğümüz en büyük kayıplardan biri.

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Hemen altında bulunan işletim sistemi bölümünde ise, radikal değişimler mevcut. Öyle ki Windows 11'in bir süredir devam eden yükselişi artık sona erdi. Öyle ki kullanıcıların tekrar Windows 10'a yöneldiğini görüyoruz. Bu noktada Windows 10 64-bit sürümünün payı, Ekim ayında yüzde 7,61 oranında arttı. Windows 11 ise, yüzde 6,90 oranında kayıp verdi.

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