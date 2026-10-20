Steam Linux'ta 64-bit döneme geçiyor: İşte yeni değişiklikler

Steam artık 64-bit çalışacak
Geçtiğimiz haftaya kadar 64-bit Linux dağıtımlarında bile Steam'in ana ikili dosyası 32-bit olarak çalışıyordu. Bazı bileşenler, örneğin steamwebhelper, zaten 64-bit mimariyi kullanıyordu. 64-bit mimariye geçiş, Steam istemcisinin bellek erişimini genişletmesinin yanı sıra güvenlik ve yazılım kararlılığı açısından da çeşitli avantajlar sağlayabilir. Ancak Linux kullanıcıları için 32-bit desteği tamamen ortadan kalkmış değil.
Valve, Steam'in çalışması için kullanıcıların 32-bit kütüphaneleri ve grafik sürücülerini sağlamaya devam etmesini bekliyor. Yalnızca 64-bit yazılımları destekleyen Linux dağıtımları ise şimdilik Steam tarafından resmi olarak desteklenmiyor. Bu durum özellikle 32-bit kütüphane desteğini azaltmayı düşünen Linux dağıtımları açısından önem taşıyor. Fedora ekibi de daha önce bu desteği kaldırmayı gündeme getirmiş ancak Steam uyumluluğu nedeniyle öneriden geri adım atmıştı.
Steam kendi Runtime konteynerine taşınıyor
Yeni beta sürümünün bir diğer önemli yeniliği ise Steam istemcisinin artık kendi Steam Runtime konteynerinde çalışması. Valve'ın oyunlarda da kullandığı bu teknoloji, farklı Linux dağıtımları arasında daha tutarlı bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Böylece Steam'in dağıtımdan kaynaklanan yazılım farklılıklarından daha az etkilenmesi ve genel kullanıcı deneyiminin daha stabil hale gelmesi bekleniyor.
Steam Runtime içerisindeki oyunlar ise istemcinin mimarisinden bağımsız olarak 32-bit veya 64-bit kod kullanabiliyor. Güncelleme ayrıca Steam Achievement Sets isimli yeni bir başarı sistemi de getiriyor. Bu özellik, ana oyun ve indirilebilir içeriklerdeki başarımların daha düzenli şekilde takip edilmesini sağlıyor. Yeni sistemi destekleyen oyunlar arasında Left 4 Dead 2, Portal 2 ve Call of Duty: Modern Warfare 4 gibi yapımlar bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: