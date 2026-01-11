Giriş
    Steam Machine fiyatı sızdırıldı: Bekleyenleri üzebilir

    Valve'ın yeni konsolu Steam Machine için ilk fiyat bilgisi sızdırıldı. Çekya merkezli bir perakendeciye göre, beklenenden çok daha yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkabilir.

    Steam Machine fiyatı sızdırıldı: Bekleyenleri üzebilir Tam Boyutta Gör
    Steam Machine, ilk ortaya çıktığı andan bu yana fiyatı konusunda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Valve cephesinden yapılan erken açıklamalar, sistemin bir oyun bilgisayarıyla aynı seviyede fiyatlandırılacağını ima ediyordu. Son olarak Steam Machine fiyatı Çek bir perakendeci tarafından sızdırıldı. 

    Beklenenden pahalı

    Perakende platformunun kaynak kodlarında yer alan bilgilere göre Steam Machine iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor. Buna göre 512 GB'lık model yaklaşık 19.826 CZK, yani 950 dolar seviyesinde görünüyor. 2 TB'lık versiyonun fiyatı ise 22.305 CZK civarında, bu da yaklaşık 1.069 dolara karşılık geliyor.

    Fiyat sızıntısına ek olarak Steam Machine için çıkış tarihi de halen netleşmiş değil. DDR5 bellek fiyatlarındaki hızlı artış, Q1 2026 olarak konuşulan lansman takviminin ertelenmesine neden olabilir. Hatta bazı kaynaklar, Valve'ın maliyet baskısını azaltmak için daha sade veya kullanıcı tarafından yükseltilebilir bir konfigürasyon üzerinde durabileceğini söylüyor.

    Bildiğiniz gibi Steam Machine, küçük form faktörü, düşük gürültü seviyesi ve HDMI CEC gibi entegrasyon özellikleriyle geliyor. Ayrıca dört Bluetooth kontrolcüyü destekleyen gelişmiş kablosuz bağlantı altyapısı ve AMD APU'ya sahip. Konsol üreticileri donanımı düşük maliyetle sunup oyun ve hizmet gelirleri üzerinden kâr sağlarken, Valve ise bu stratejiyi benimsemeyecek.

