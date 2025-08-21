Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam Machine geri mi dönüyor? Yeni model sızdırıldı

    Valve'in üzerinde çalıştığı "Fremont" kod adlı yeni bir cihaz ortaya çıktı. Sızıntı, yeni bir Steam Machine projesine işaret ediyor olabilir. İşte tüm detaylar...

    Steam Machine geri mi dönüyor? Yeni model sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Valve, Steam Deck ile elde ettiği büyük başarıdan sonra yeni bir donanım üzerinde çalışıyor olabilir. Geekbench'ten alınan yeni bir sızıntıda, "Fremont" kod adlı gizemli bir cihaz keşfedildi. Bu da, akıllara yeniden Steam Machine projesini getiriyor. 

    Steam Machine geri mi dönüyor?

    Kaçıranlar için Steam Machines'in ilk denemesi yaklaşık 10 yıl önce başarısız olmuştu. Ancak bugün tablo çok farklı. Valve'in geliştirdiği Proton uyumluluk katmanı sayesinde Linux tabanlı cihazlarda Windows oyunları çalıştırmak artık mümkün. Steam Deck’in başarısı da Valve’in bu alandaki güvenilirliğini artırmış durumda. Dolayısıyla, doğru fiyatlandırma ile yeni bir Steam Machine’in başarılı olma ihtimali çok yüksek. 

    Sızıntıya göre "Valve Fremont", AMD'nin Hawk Point 2 tabanlı özel bir işlemci (6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 3.2 GHz hız) kullanıyor. Ayrıca cihazda masaüstü seviyesinde Radeon RX 7600 GPU bulunacak. İşletim sistemi tarafında ise şaşırtıcı şekilde Windows 11 Pro listelenmiş durumda. Ancak bunun yalnızca bir test platformu olması muhtemel.

    Aslında Fremont ismi yeni değil. İlk kez geçtiğimiz Aralık ayında, Valve'in ChromeOS Embedded Controller sürücüsüyle ilgili çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştı. Bu da cihazın HDMI CEC desteğiyle birlikte oturma odası odaklı bir ürün olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    • İşlemci: AMD Hawk Point 2 (Ryzen 5 8540U tabanlı, hibrit Zen 4 + Zen 4c mimarisi)
    • GPU: Radeon RX 7600, normalde ise daha düşük güçlü bir çözüm bekleniyor
    • RAM: 8 GB
    • İşletim sistemi: Windows 11 Pro
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 21 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pdf arkalı önlü yazdırma isveç isviçre oto cam çizik giderme sülpir nedir wolfenstein the new order türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum