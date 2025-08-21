Steam Machine geri mi dönüyor? Yeni model sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Valve, Steam Deck ile elde ettiği büyük başarıdan sonra yeni bir donanım üzerinde çalışıyor olabilir. Geekbench'ten alınan yeni bir sızıntıda, "Fremont" kod adlı gizemli bir cihaz keşfedildi. Bu da, akıllara yeniden Steam Machine projesini getiriyor.

Steam Machine geri mi dönüyor?

Kaçıranlar için Steam Machines'in ilk denemesi yaklaşık 10 yıl önce başarısız olmuştu. Ancak bugün tablo çok farklı. Valve'in geliştirdiği Proton uyumluluk katmanı sayesinde Linux tabanlı cihazlarda Windows oyunları çalıştırmak artık mümkün. Steam Deck’in başarısı da Valve’in bu alandaki güvenilirliğini artırmış durumda. Dolayısıyla, doğru fiyatlandırma ile yeni bir Steam Machine’in başarılı olma ihtimali çok yüksek.

Sızıntıya göre "Valve Fremont", AMD'nin Hawk Point 2 tabanlı özel bir işlemci (6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 3.2 GHz hız) kullanıyor. Ayrıca cihazda masaüstü seviyesinde Radeon RX 7600 GPU bulunacak. İşletim sistemi tarafında ise şaşırtıcı şekilde Windows 11 Pro listelenmiş durumda. Ancak bunun yalnızca bir test platformu olması muhtemel.

Aslında Fremont ismi yeni değil. İlk kez geçtiğimiz Aralık ayında, Valve'in ChromeOS Embedded Controller sürücüsüyle ilgili çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştı. Bu da cihazın HDMI CEC desteğiyle birlikte oturma odası odaklı bir ürün olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

